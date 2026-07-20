Руни о шоу в перерыве финала ЧМ-2026: «Полный отстой. Больше всего понравилось, когда все кончилось»

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал шоу в перерыве финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.

В шоу приняли участие Мадонна, дирижер Густаво Дудамель с персонажами шоу «Улица Сезам» и «Маппеты», группа BTS, Джастин Бибер, а также Шакира и Burna Boy c песней Dai Dai.

«Больше всего мне понравилось, когда все кончилось. Я очень люблю всех этих артистов, но это был полный отстой», — сказал в эфире BBC Sport Руни.

Выступление звезд в перерыве финала ЧМ-2026 заняло около 9 минут, при этом между окончанием первого тайма и началом второй половины встречи прошло 27 минут вместо отведенных правилами 15.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026.