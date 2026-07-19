Национальные команды Аргентины и Испании встретятся в финальном матче чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Аргентина — Испания можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Сборная Аргентины выигрывала чемпионат мира по футболу три раза (в 1978, 1986 и 2022 годах), а сборная Испании — один раз (в 2010 году). Единственная официальная встреча национальных команд состоялась в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 1966 года и завершилась победой южноамериканской сборной со счетом 2:1.