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Аргентина — Испания: прямая трансляция, смотреть бесплатно финал ЧМ-2026 по футболу

Национальные команды Аргентины и Испании сыграют в финале ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Национальные команды Аргентины и Испании встретятся в финальном матче чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Испания&nbsp;&mdash; Аргентина: онлайн-трансляция.Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Аргентина — Испания можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина

Сборная Аргентины выигрывала чемпионат мира по футболу три раза (в 1978, 1986 и 2022 годах), а сборная Испании — один раз (в 2010 году). Единственная официальная встреча национальных команд состоялась в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 1966 года и завершилась победой южноамериканской сборной со счетом 2:1.

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