Испания и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира по футболу — 2026 19 июля

В воскресенье, 19 июля, состоится финал чемпионата мира по футболу — 2026. В решающем матче встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени (в 15.00 по местному времени).

В прямом эфире трансляцию матча покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Главным судьей матча Испания — Аргентина назначен 46-летний арбитр из Словении Славко Винчич. На ЧМ-2026 он работал на играх Бразилия — Марокко (1:1), Иордания — Алжир (1:2), Мексика — Эквадор (2:0).

Сборная Испании в 1/2 финала обыграла Францию со счетом 2:0. Сборная Аргентины в полуфинале победила Англию со счетом 2:1.