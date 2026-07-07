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7 июля, 16:52

Швейцарец Манзамби может пропустить матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Колумбией из-за травмы

Руслан Минаев

Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби может пропустить игру 1/8 финала против команды Колумбии из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает Blick.

По данным источника, Манзамби повредил колено во время заключительного упражнения последней тренировки, без какого-либо контакта с товарищем по команде. Также из-за недомоганий досрочно завершили тренировку Рубен Варгас и Джибриль Соу.

20-летний Манзамби на ЧМ-2026 дважды признавался лучшим игроком матча. На его счету три гола и две результативные передачи на турнире.

Матч сборных Швейцарии и Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира пройдет 7 июля в Ванкувере и начнется в 23:00 мск.

Ламин Ямаль и&nbsp;Криштиану Роналду.Роналду против Ямаля, вялая Аргентина, счеты Бразилии с Норвегией и другие интриги 1/8 финала чемпионата мира

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