Швейцарец Манзамби может пропустить матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Колумбией из-за травмы

Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби может пропустить игру 1/8 финала против команды Колумбии из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает Blick.

По данным источника, Манзамби повредил колено во время заключительного упражнения последней тренировки, без какого-либо контакта с товарищем по команде. Также из-за недомоганий досрочно завершили тренировку Рубен Варгас и Джибриль Соу.

20-летний Манзамби на ЧМ-2026 дважды признавался лучшим игроком матча. На его счету три гола и две результативные передачи на турнире.

Матч сборных Швейцарии и Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира пройдет 7 июля в Ванкувере и начнется в 23:00 мск.