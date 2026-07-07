Сборные Аргентины и Египта сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 7 июля. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Единственная встреча между соперниками состоялась 26 марта 2008 года в Каире в рамках товарищеского матча и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Голы забили Серхио Агуэро и Николас Бурдиссо.

Победитель этого противостояния выйдет в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.

Также в истории чемпионатов мира Аргентина добивалась более серьезных результатов. Аргентинцы трижды становились чемпионами мира — в 1978, 1986 и 2022 годах. Для сборной Египта выход в плей-офф ЧМ-2026 стал лучшим результатом в истории турнира.

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