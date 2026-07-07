Аршавин — о безопасности на ЧМ-2026: «На матчах НХЛ и МЛС шмонали лучше»

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о мерах безопасности на чемпионате мира-2026.

«Мы были на матчах НХЛ и МЛС. Туда пронести аппаратуру было намного сложнее и реально шмонали лучше и больше. Геморроя было достаточно. На матче чемпионата мира в этом плане вообще все очень просто и быстро. Единственное мы не смогли быстро выехать со стадиона «Канзас-Сити». Но там одна дорога. Шапи [Сулейманов] сказал, что других вариантов и нет. В пробке всегда стоят долго. В остальном, мне кажется, для болельщиков все очень комфортно», — сказал Аршавин «СЭ».

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.