Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу: список трансляций

Чемпионат мира по футболу—2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи четвертьфинала пройдут с 9 по 12 июля. «СЭ» публикует расписание трансляций.

Расписание трансляций 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

9 июля. 23.00. Франция — Марокко — «Кинопоиск»

10 июля. 22.00. Испания — Бельгия — «Матч ТВ»

12 июля. 00.00. Норвегия — Англия — «Матч ТВ»

12 июля. 04.00. Аргентина — Швейцария — «Кинопоиск»

«Кинопоиск» в рамках долгосрочного сотрудничества с федеральным каналом «Матч ТВ» будет эксклюзивно среди онлайн-платформ транслировать 24 матча группового этапа и 11 матчей плей-офф, включая 1 полуфинал и матч за 3-е место.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в трех странах — США, Канаде и Мексике. Мундиаль принимают 16 стадионов в 16 городах. В финальном турнире впервые в истории принимают участие 48 сборных.