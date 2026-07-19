Англия в третий раз в истории чемпионата мира забила шесть голов в одном матче

Сборная Англии победила сборную Франции (6:4) в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

Английские футболисты повторили собственное достижение — они забили шесть голов в одном матче чемпионата мира в третий раз в истории.

На ЧМ-2018 Англия выиграла у Панамы со счетом 6:1, а в 2022 году — у Ирана со счетом 6:2.

В то же время после групповой стадии Англия никогда не забивала столько в одном матче на чемпионатах мира.