Месси: «Что бы ни случилось в финале ЧМ-2026, сборная Аргентины уже написала историю»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнерам по команде, тренерам и сотрудникам.

«Самое прекрасное за все эти годы — это никогда не были только титулы, а весь путь. Делить каждый день с этой командой, соревноваться вместе, подниматься в трудные моменты и наслаждаться каждым шагом.

Спасибо каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу и всем людям, которые каждый день работают над тем, чтобы эта сборная оставалась семьей.

Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть», — написал 39-летний футболист в соцсети.

Сборная Аргентины 19 июля сыграет со сборной Испании в финале ЧМ-2026.