Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. «СЭ» публикует статистику личных встреч.

История личных встреч

В официальных матчах соперники встречались один раз. Это было в 1966 году в рамках группового этапа чемпионата мира. Тогда победу одержала сборная Аргентины со счетом 2:1. Луис Артиме оформил дубль на 65-й и 79-й минуте, у «красной фурии» на 67-й отличился Пирри.