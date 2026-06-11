Англия разгромила Коста-Рику в товарищеском матче накануне старта ЧМ-2026

Сборная Англии переиграла команду Коста-Рики в товарищеском матче — 3:0. Игра прошла в Орландо на стадионе «Интер-энд-Ко Стэдиум».

На 9-й минуте встречи полузащитник Деклан Райс открыл счет. В концовке тайма в ворота костариканцев был назначен пенальти, но после просмотра видеопорота одиннадцатиметровый был отменен. На 68-й минуте Энтони Гордон реализовал пенальти и удвоил преимущество англичан. В концовке Олли Уоткинс довел счет до крупного.

Игра началась с задержкой, так как перед началом встречи была объявлена угроза грозы и проливного дождя.

Англия готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Англичане сыграют в группе L с Панамой, Ганой и Хорватией.