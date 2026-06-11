Сборная Ирана готова останавливать свои матчи на ЧМ-2026 из-за флагов и кричалок на стадионах в США

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны на чемпионате мира-2026 готова останавливать матчи, если на стадионах будут вывешены несанкционированные флаги или скандированы лозунги, направленные против Ирана.

«Мы проинформировали ФИФА о том, что если на стадионах, где Иран играет на чемпионате мира, будут вывешены неофициальные флаги или скандированы лозунги против национальной сборной, то тренер команды обязательно будет нести ответственность за остановку матча. Нас заверили, что во время матча против Египта на стадионе не произойдет никаких инцидентов, нарушающих порядок», — приводит Reuters слова Доньямали.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Иран сыграет в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

24 мая ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана на чемпионате мира из США в Мексику.