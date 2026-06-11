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Сегодня, 03:22

Сборная Ирана готова останавливать свои матчи на ЧМ-2026 из-за флагов и кричалок на стадионах в США

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Ирана направляются в автобус. В центре вратарь Алиреза Бейранванд.
Фото Reuters

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны на чемпионате мира-2026 готова останавливать матчи, если на стадионах будут вывешены несанкционированные флаги или скандированы лозунги, направленные против Ирана.

«Мы проинформировали ФИФА о том, что если на стадионах, где Иран играет на чемпионате мира, будут вывешены неофициальные флаги или скандированы лозунги против национальной сборной, то тренер команды обязательно будет нести ответственность за остановку матча. Нас заверили, что во время матча против Египта на стадионе не произойдет никаких инцидентов, нарушающих порядок», — приводит Reuters слова Доньямали.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Иран сыграет в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

24 мая ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана на чемпионате мира из США в Мексику.

Кевин Де&nbsp;Брейне, Мохамед Салах, Мохаммад Мохеби и&nbsp;Крис Вуд.Осколки «золотого поколения» Бельгии, Египет Салаха, сложности Ирана и Новая Зеландия. Все о группе G ЧМ-2026

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Сборная Ирана по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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