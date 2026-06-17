Англия — Хорватия: Кейн, Беллингем и Модрич выйдут на поле с первых минут

Англия и Хорватия объявили составы команд на матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу-2026.

Англия: Пикфорд, Джеймс, Конса, Стоунз, О'Райлли, Райс, Андерсон, Беллингем, Мадуэке, Гордон, Кейн.

Запасные: Д. Хендерсон, Траффорд, Гехи, Берн, Сперс, Куанса, Дж. Хендерсон, Майну, Роджерс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Уоткинс, Тоуни.

Хорватия: Ливакович, Вушкович, Шутало, Гвардиол, Станишич, Марио Пашалич, Модрич, П. Сучич, Батурина, Перишич, Муса.

Запасные: Пандур, Котарски, Понграчич, Чалета-Цар, Якич, Эрлич, Моро, Ковачич, Влашич, Фрук, Л. Сучич, Крамарич, Будимир, Матанович, Марко Пашалич.

Матч Англия — Хорватия пройдет в среду, 17 июня на стадионе «AT&T» в Арлингтоне (США). Начало игры — в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Англия — Хорватия.