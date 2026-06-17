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17 июня, 21:37

Англия — Хорватия: Кейн, Беллингем и Модрич выйдут на поле с первых минут

Харри Кейн.
Фото Getty Images

Англия и Хорватия объявили составы команд на матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу-2026.

Англия: Пикфорд, Джеймс, Конса, Стоунз, О'Райлли, Райс, Андерсон, Беллингем, Мадуэке, Гордон, Кейн.

Запасные: Д. Хендерсон, Траффорд, Гехи, Берн, Сперс, Куанса, Дж. Хендерсон, Майну, Роджерс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Уоткинс, Тоуни.

Хорватия: Ливакович, Вушкович, Шутало, Гвардиол, Станишич, Марио Пашалич, Модрич, П. Сучич, Батурина, Перишич, Муса.

Запасные: Пандур, Котарски, Понграчич, Чалета-Цар, Якич, Эрлич, Моро, Ковачич, Влашич, Фрук, Л. Сучич, Крамарич, Будимир, Матанович, Марко Пашалич.

Матч Англия — Хорватия пройдет в среду, 17 июня на стадионе «AT&T» в Арлингтоне (США). Начало игры — в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Англия — Хорватия.

Англия&nbsp;&mdash; Хорватия: онлайн-трансляция матча&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу 2026.Англия — Хорватия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Чемпионат мира. Группа L.
17 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Англия
4:2
Хорватия

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