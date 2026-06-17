Стартовый состав сборной Франции в матче с Сенегалом стал самым дорогим в истории ЧМ

Стартовый состав сборной Франции в игре с Сенегалом стал самым дорогим в истории чемпионатов мира, сообщает портал Transfermarkt.

16 июня Франция обыграла Сенегал (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2026. Игра проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Чемпионат мира. Группа I.

16 июня, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

По данным Transfermarkt, суммарно рыночная стоимость стартового состава сборной Франции в матче со сборной Сенегала оценивается в 908 миллионов евро. Это рекорд за всю историю чемпионатов мира.

Второе место в рейтинге самых дорогих стартовых составов на ЧМ тоже принадлежит французам. Речь идет о команде, которая играла с первых минут в матче группового этапа с Австралией на турнире в России в 2018 году. Тот состав сборной Франции оценивается в 710 миллионов евро.

Третье место у Бразилии (650 миллионов) на ЧМ-2018 в игре со Швейцарией.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года Франция сыграет еще два матча — с Ираком и Норвегией.