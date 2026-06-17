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17 июня, 15:45

Англия — Хорватия: прямая трансляция матча ЧМ по футболу, видео онлайн

Англия и Хорватия проведут матч в 1-м туре группового этапа ЧМ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Англии и Хорватии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в среду, 17 июня. Игра пройдет на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Матч Англия — Хорватия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи сборных. За основными событиями и результатом игры Англия — Хорватия можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа L.
17 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Англия
4:2
Хорватия

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