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17 июня, 15:55

Кафельников раскритиковал расширение чемпионата мира: «Не впечатляет многокомандный формат»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к чемпионату мира-2026.

«Меня не впечатляет многокомандный формат. Не понимаю, зачем нужно было все расширять. Нет той изюминки, которая была раньше, когда играли лучшие команды. А сейчас все размазано. Точно не буду пристально смотреть матчи групповой стадии, скорее начну со плей-офф», — сказал Кафельников «СЭ».

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

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