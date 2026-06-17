Агент Барбоза: «Без Роналду в составе у португальцев гораздо больше вариантов в атаке»

Агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не должен играть на ЧМ-2026 с первых минут.

— Судя по последним контрольным матчам, Криштиану будет выходить с первых минут на позиции центрального нападающего.

— Посмотрим... Возможно, так и будет в первых матчах, где уровень сопротивления не такой большой.

— А потом?

— Дело в том, что Криштиану уже 41 год. Ему объективно тяжело проводить на поле 90 минут. Если сборная попадет от него в зависимость и будет играть только на Роналду, то это может стать реальной проблемой.

Другое дело, если Роналду будут выпускать на 30-35, максимум на 40 минут. Тогда он способен принести больше пользы. Давайте подождем и увидим, какую модель игры изберет Мартинес. Выражу свое субъективное мнение: когда мы играем без Криштиану в составе, то появляется гораздо больше вариантов в атаке.

— А есть альтернатива на позиции центрфорварда?

— Конечно! Гонсалу Рамуш.

— Но в «ПСЖ» он далеко не всегда проходит в состав.

— Верно. Но когда получает шанс, то нередко забивает (6 голов в чемпионате Франции и 2 — в Лиге чемпионов. — Прим. «СЭ»). И потом, мы вообще-то сейчас говорим о «ПСЖ» — лучшей команде Европы! Криштиану же последние три года выступает в Саудовской Аравии.

Роналду уже не готов играть полные матчи. В то же время мы все знаем о его личных амбициях. Он все время хочет забить как можно больше, постоянно быть на поле. Конечно, в этом кроется определенное давление на тренерский штаб. Считаю Роберто Мартинеса толковым специалистом. Он все понимает. Надеюсь, сумеет оптимально использовать Роналду на предстоящем турнире. Если же повторится ситуация прошлого ЧМ, то... Просто последняя контрольная встреча с Нигерией (2:1) породила немало вопросов.

— Вот как?

— Тревожно. Роналду отыграл 65 минут, но свои моменты не реализовал. Сейчас он явно не в лучшей форме. И если Криштиану так же выступит и на ЧМ, то я даже не знаю...

— Сколько Роналду забьет на этом ЧМ?

— Не согласен с постановкой вопроса. Нам нужно думать не о голах Роналду, не о его личном успехе, а о качественной игре всей команды. Не надо надеяться только на Криштиану. Он уже не тот. В арсенале португальцев хватает других интересных вариантов, — сказал Барбоза «СЭ».

17 июня сборная Португалии сыграет против ДР Конго в матче 1-го тура группового турнира ЧМ-2026. Также в группе K португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.