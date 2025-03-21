Сборная Англии примет Албанию в матче отбора чемпионата мира

Сборная Англии примет Албанию в матче отборочного турнира чемпионата мира в пятницу, 21 марта. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Основные события игры Англия — Албания можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

21 марта, 22:45. Wembley (Лондон)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по подписке на ресурс. Стриминговый сервис также проведет перекличку игр ЧМ-2026 в формате мультикаста.

Сборные Англии и Албании попали в группу К с Сербией, Латвией и Андоррой.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии впервые в истории сыграют 48 сборных. Россия не принимает участия в отборочном турнире.