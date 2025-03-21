Футбол
21 марта, 13:47

Винисиус после победы над Колумбией: «Это облегчение и счастье»

Руслан Минаев

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал победу над Колумбией (2:1) в матче южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Форвард забил победный мяч на 90+9-й минуте.

«Эта победа очень важна, и мы ее заслужили. И этот гол я тоже заслужил всем своим старанием. Это облегчение и счастье», — цитирует бразильца ESPN.

Бразилия набрала 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. Колумбия идет на 6-й строчке — 19 очков.

