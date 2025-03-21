Футбол
21 марта, 19:00

Польша — Литва: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Сборные Польши и Литвы встретятся в отборе чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Польши и Литвы встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в пятницу, 21 марта. Игра пройдет на Национальном стадионе в Варшаве и начнется в 22.45 по московскому времени.

Основные события игры Польша — Литва можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
21 марта, 22:45. Narodowy (Варшава)
Польша
1:0
Литва

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по подписке на ресурс. Стриминговый сервис также проведет перекличку игр ЧМ-2026 в формате мультикаста.

Сборные Польши и Литвы попали в группу G с Финляндией, Мальтой и проигравшим в паре Испания/Нидерланды.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии сыграют 48 сборных, это произойдет впервые в истории. Россия не принимает участия в отборочном турнире.

