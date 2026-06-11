На ЧМ-2026 впервые провели новую предматчевую церемонию с участием всех игроков

Перед матчем открытия чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР впервые была проведена обновленная предматчевая церемония с участием всех футболистов команд.

Во время исполнения национальных гимнов на поле вышли не только игроки стартовых составов, но и все остальные футболисты, включенные в заявку на матч. Вместе с судейской бригадой они расположились вокруг центрального круга.

Ранее перед началом встреч в подобных церемониях участвовали только игроки стартовых составов, которые выстраивались в шеренги.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Турнир стал первым в истории с участием 48 национальных сборных.

Чемпионат мира. Группа A.

11 июня, 22:00. Estadio Azteca (Мехико)

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