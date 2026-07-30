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Сегодня, 19:15

УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА: полное заявление Союза европейских футбольных ассоциаций

Руслан Минаев
Фото Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) после планов ее главы Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«УЕФА и его национальные ассоциации не будут участвовать в соревнованиях ФИФА.

УЕФА и все 55 входящих в него ассоциаций едины. Мы единогласно и недвусмысленно отвергаем предложение ФИФА передать доли собственности в чемпионате мира и других соревнованиях ФИФА частным инвесторам.

Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. На протяжении поколений его создавали игроки, национальные команды и болельщики на всех континентах. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается.

Безответственно и недопустимо, что предложение, имеющее столь большое значение для футбола, было подготовлено втайне и почти доведено до утверждения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому доверено управлять игрой. Это не просто серьезнейший провал руководства, но и отказ ФИФА от своей обязанности быть хранителем мирового футбола.

Национальным ассоциациям по всему миру фактически выдвинут ультиматум: либо согласиться с необратимой передачей под частный контроль важнейших футбольных турниров, либо столкнуться с последствиями. Это не «демократическое решение», а управление путем запугивания — акт принуждения, недостойный организации, которой доверено управление мировым футболом.

Но наши возражения касаются не только самой процедуры.

Как только внешние инвесторы получат доли собственности в соревнованиях ФИФА, футбол изменится навсегда. Получение коммерческой прибыли станет постоянным обязательством. Ожидания инвесторов превратятся в ежедневное давление. С этого момента каждое решение по международному календарю, форматам соревнований и будущему футбола будет приниматься уже не в интересах игры, а в интересах акционеров.

Такой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чья первоочередная обязанность — максимизировать финансовую отдачу. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков также не могут быть подчинены доходам инвесторов. Футбол не может закладывать свое будущее ради финансовой выгоды.

Позиция Европы ясна. Мы никогда не придадим этой модели легитимности. Ни у кого нет морального права продавать то, что ему лишь доверено сохранить для следующего поколения.

По итогам сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА, пока эти предложения остаются в силе, если только данная инициатива не будет полностью отозвана и не будут предоставлены юридически обязательные гарантии того, что ФИФА больше никогда не допустит частную собственность в своей системе управления или своих соревнованиях.

Ни у кого не должно оставаться сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут противостоять этим планам со всей решимостью.

Бывают моменты, когда об организациях судят не по тому, с чем они готовы согласиться, а по тому, в чем они отказываются идти на компромисс. Сейчас именно такой момент.

Некоторые вещи слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира ФИФА принадлежит футболу. Так было всегда и так будет всегда. И пока у Европы есть право голоса, он никогда не будет выставлен на продажу», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Джанни Инфантино.Инфантино — главный враг футбола

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру FIFA Forward Enterprise, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. При этом ФИФА сохранит единоличный контроль над FFE и исключительные полномочия в вопросах управления футболом, соревнований и календаря. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.

По информации Sky Sports, в обмен на поддержку плана Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере 35 миллионов евро каждой, крайний срок для согласия — 19 сентября.

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