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12 июня, 00:05
Мексика победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями: онлайн-трансляция
Первая игра ЧМ-2026.
Мексика обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Игра завершилась со счетом 2:0. Судья Вилтон Сампайо показал три красные карточки за матч.
Во втором туре ЧМ-2026 Мексика сыграет с Южной Кореей, ЮАР — с Чехией.
90+3-я минута. Монтес сбил Мудау, но нам интересен повтор. Не сказать, что южноафриканец выходил один на один.
Монтес получил прямую красную карточку
90+2-я минута. Защитник «Локомотива» и капитан сборную Мексики удален! Третья красная карточка в матче.
89-я минута. Не сказать, что Мексика показала какую-то выдающуюся игру. С Чехией и Кореей будет очень тяжело.
87-я минута. ЮАР старается перевести игру на половину поля соперника, но с созданием моментов сегодня большие проблемы.
85-я минута. Кажется, окончательно остановилась игра. Мексиканцы уже точно набирают три очка.
ЮАР остался вдевятером
83-я минута. Вышедший на замену Зване ударил по голове соперника и получил красную карточку.
81-я минута. Апполлис не входя в штрафную пробил в ближний угол. Слишком слабо. Ранхель впервые вступил в игру.
80-я минута. Мора настырно прессинговал оппонента и даже отобрал мяч, но нарушил правила.
77-я минута. У ЮАР тоже двойная замена. Модиба и Рэйнерс ушли отдыхать, их заменили Апполлис и Магкопа.
76-я минута. Двойная замена у Мексики — вместо Лиры и Хименеса вышли Альварес и Гонсалес.
74-я минута. А тут уже грубо. Сибиси в колено дал Киньонесу, а вдобавок в шею пихнул автора первого гола.
72-я минута. Хименеса снесли в штрафной ЮАР. Сампайо показывает, что все было в пределах правил.
Хименес удвоил преимущество Мексики
67-я минута. ГОООЛ! Рауль Хименес замкнул навес с фланга — 2:0. Первый мяч форварда на чемпионатах мира. Плачет Хименес.
66-я минута. Замена у Мексики — динамовец Чавес и 17-летний Мора вышли вместо Гутьерреса и Фидальго.
64-я минута. Осторожно играет Мексика, несмотря на счет и численное большинство. А вот ЮАР начал прессинговать.
54-я минута. И так тяжело было сборной ЮАР. После удаления совсем не остаются у них шансы. Но это чемпионат мира, все может случиться.
Сборная ЮАР осталась вдесятером
49-я минута. Гутьеррес убежал один на один, но упал после контакта с Ситоле. Судья Сампайо сразу показал красную карточку.
47-я минута. Фидальго после ошибки соперника подхватил мяч в штрафной, но сделать пас не смог. Сборная ЮАР не настроилась на второй тайм.
Первый тайм окончен
45+5-я минута. Прозвучал свисток на перерыв. Мексика обыгрывает ЮАР — 1:0.
45+4-я минута. Агирре на бровке уж очень зол. Что-то не нравится в игре тренеру сборной Мексики.
45+2-я минута. Судья Сампайо показал мексиканцам, что ведет отсчет времени на вбрасывание аута. Нововведение ЧМ-2026.
Пять секунд на это есть у команд.
42-я минута. Хименес ногой аккуратно коснулся мяча — Уильямс в прыжке вытащил из угла.
41-я минута. Гутьеррес неудачно начал матч. Пару раз грубо обрезался, а еще получил желтую карточку.
40-я минута. Есть брак в игре сборной Мексики, вот только ЮАР пока действует не лучше.
38-я минута. Первый удар в створ от ЮАР — Фостер дотянулся до мяча и пробил головой рядом с перекладиной.
35-я минута. Хорошая атака мексиканцев. Прострел слева прервал Уильямс. Хименес уже готов был заносить мяч в ворота.
32-я минута. Тяжело южноафриканцам выходить из обороны, поэтому вратарь Уильямс действует в качестве шестого защитника, помогая разыграть лишнего.
30-я минута. Пока без шансов для ЮАР складывается игра. У гостей — ни одного удара в створ.
22-я минута. Камеры показали легенд футбола Кафу, Роберто Карлоса и Роберто Баджо, скучающих на трибунах.
20-я минута. Киньонес чрезвычайно опасен в первом тайме — пробил издали рядом с девяткой.
Повтор показал, что мяч в итоге попал в затылок стюарду.
17-я минута. Мокоэна заработал первую желтую карточку в матче и, соответственно, на ЧМ-2026.
15-я минута. Гутьеррес слишком активно прессинговал — фол в атаке зафиксировал судья Сампайо.
13-я минута. Хименес достал до мяча после подачи с углового. Но ударом это назвать сложно.
Мексика забила первый гол ЧМ-2026
9-я минута. ГООООЛ! Киньонес открыл счет в матче — 1:0. Прорвался в центр штрафной и пробил мимо вратаря.
7-я минута. Мексиканцы наоборот — высоко встречают соперника. Хозяевам еще трибуны помогают, сопровождая свистом владение мячом у ЮАР.
5-я минута. Хименес пробивал из штрафной после прострела справа! Классный сейв сделал Уильямс и перевел на угловой.
4-я минута. Первый опасный штрафной в матче — Альварадо решил пробить, но попал в стенку.
2-я минута. Хозяева владеют мячом в первые минуты матча. ЮАР обходится без прессинга.
Сборные Мексики и ЮАР выходят на поле. Атмосфера максимально торжественная.
Андреа Бочелли и корейская певица EJAE представляют официальный гимн чемпионата мира-2026 — песню DNA.
Известная актриса Сальма Хайек своей речью открыла парад стран-участниц ЧМ-2026.
Сборные Мексики и ЮАР вышли на разминку. Мексиканская публика громко встретила свою команду.
Какое открытие чемпионата мира без Шакиры. Королева поп-музыки на стадионе «Ацтека».
На сцене колумбийская звезда реггетона — Джей Бальвин, который исполнил свои самые известные песни.
Пробежались от истоков, классики и к современной музыке. Зрителей развлекает Белинда, которую называют принцессой мексиканской поп-музыки.
Началась церемония открытия ЧМ-2026
На сцене артисты в одежде коренных народов Мексики. Они представляют Кубок ФИФА.
Стартовый состав сборной ЮАР
ЮАР: Уильямс, Мудау, Окон, Сибиси, Мбокази, Модиба, Ситоле, Мокоэна, Адамс, Рэйнерс, Фостер.
Стартовый состав сборной Мексики
С первый минут и с капитанской повязкой в матче открытия ЧМ-2026 выйдет защитник «Локомотива» Сесар Монтес. Хавбек «Динамо» Луис Чавес остался в запасе.
Мексика: Ранхель, Фернандес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Лира, Альварадо, Гутьеррес, Фигальдо, Киньонес, Хименес.
Судья ЧМ-2026 заработает не менее 70 тысяч долларов
Базовый доход арбитра, включенного в список судей ЧМ-2026, составит 70 тысяч долларов США, ассистента — 25 тысяч.
Каждый матч группового турнира принесет еще 3 тысячи долларов, ассистентам и видеоарбитрам — по 2,5 тысячи.
На следующих этапах, по данным The Times, гонорары рефери могут доходить до 10 тысяч, их ассистентов — до 5 тысяч.
Аленичев: «Из-за расширения до 48 команд зрелищность ЧМ немного падает»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» высказался о новом формате чемпионата мира-2026.
«Мне не очень нравится сам формат чемпионата мира. Из-за расширения до 48 команд зрелищность, на мой взгляд, немного падает. Уверен на сто процентов: много крупных результатов, это однозначно. Некоторые сборные, честно говоря, слабенькие. Принято считать, что на ЧМ такие не пробиваются априори, но в данном случае, считаю, имеет место исключение», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».
Восемь акций протеста в Мехико были запланированы в день открытия ЧМ-2026
Сразу восемь акций протеста ожидаются в Мехико в день открытия чемпионата мира 2026 года. По данным местных источников, демонстрации могут привести к серьезным перебоям в движении транспорта и перекрытию ряда улиц возле стадиона, где пройдет первый матч турнира.
Ожидается, что в протестах примут участие представители профсоюза учителей CNTE, объединения матерей, разыскивающих пропавших родственников, сотрудники федеральной судебной системы, пенсионеры государственных компаний Pemex и CFE, работники транспортной отрасли, фермерские организации, медицинские работники, а также семьи пропавших без вести и общественные объединения.
117 тысяч человек прошли подготовку к приему туристов на ЧМ-2026 в Мехико
В Мехико 117 тысяч человек прошли специальную подготовку к приему туристов во время чемпионата мира 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра туризма столицы Мексики Алехандру Фраусто.
По словам Фраусто, министерство туризма продвигает программу обучения. Среди прошедших подготовку работники сферы услуг, сотрудники гостиниц и ресторанов, транспортные работники, гиды, специалисты служб по работе с населением и волонтеры.
Кроме того, в стратегически важных районах города укрепили инфраструктуру и улучшили транспортную доступность к основным туристическим местам.
К услугам болельщиков и туристов, которые приедут на чемпионат мира в Мехико, будут 63 тысячи гостиничных номеров, почти 60 тысяч ресторанов и кафе, а также развитая сеть общественного транспорта.
Ари назвал главных фаворитов ЧМ-2026: «У Бразилии большие шансы»
Экс-футболист «Краснодара» Ари в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о фаворитах чемпионата мира.
«У Бразилии большие шансы на победу на чемпионате мира. Думаю, главные конкуренты — Испания, Франция, Аргентина. Каждый бразилец мечтает играть на чемпионате мира. Поэтому мотивация огромная. Думаю, Энрике и Сантос хорошо себя проявят на турнире. Они очень качественные игроки», — сказала Ари «СЭ».
Андреа Бочелли представит гимн ЧМ-2026 «DNA» на открытии турнира
Итальянский оперный певец, маэстро Андреа Бочелли и лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» корейская певица EJAE выступят на церемонии открытия чемпионата мира по футболу и представят официальный гимн турнира «DNA», сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
«Трек отражает дух первого чемпионата мира, который пройдёт в трех странах и 16 городах-хозяевах, где 48 команд будут соревноваться на величайшей футбольной сцене. Официальный гимн чемпионата мира — это момент, когда шум стихает, толпа объединяется, а футбол почитается за то, чем он является на самом деле: больше, чем игра», — говорится в сообщении.
Также в работе над песней участвовали ди-джей и продюсер Давид Гетта и трехкратная обладательница премии «Грэмми» американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.
Непомнящий — о ЧМ-2026: «Не жду чудес от африканских команд»
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата мира-2026.
«Насколько это будет возможно, буду следить за чемпионатом мира. Сможет ли себя проявить кто-то из африканских сборных? Для меня это всегда болезненный вопрос. С одной стороны, африканские команды прибавляют, игроки выступают в больших клубах. Но, несмотря на это, есть большие проблемы с дисциплиной. Они никак не могут собраться и показать хороший результат. Поэтому никаких чудес я от них не жду», — сказал Непомнящий «СЭ».
Булыкин верит в победу Мексики над ЮАР: «Стране-хозяйке особенно важно выиграть в первом матче»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче Мексика — ЮАР на чемпионате мира-2026.
«Конечно, стране-хозяйке особенно интересно и важно победить в первом матче. Мексиканцы приложат все усилия ради этого. Весь мир затаит дыхание и будет смотреть этот матч. Мексика постарается показать свой максимум и победит с минимальным счетом 2:1», — сказал Булыкин «СЭ».
Трамп не планирует посещать первый матч сборной США на чемпионате мира-2026
Президент США Дональд Трамп не приедет на стадион «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде 13 июня, где американская сборная сыграет против Парагвая в первом туре групповой стадии чемпионата мира-2026, сообщает Politico.
Официальную делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио. Президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос планирует лично посетить игру.
Мостовой — о матче открытия ЧМ-2026: «Мексика должна добыть победу»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Мексика — ЮАР на чемпионате мира-2026.
«Я всегда отталкиваюсь от состава. Вижу, что много ребят из Мексики играют в европейских клубах. В ЮАР таких игроков не очень много, зато африканские футболисты всегда отличаются скоростью и другими качествами, но вот команда у них хромает. Поэтому Мексика должна добыть победу, тем более в качестве хозяйки на матче открытия чемпионата мира», — сказал Мостовой «СЭ».
Форвард «Локомотива» Сарвели будет болеть за Мексику на ЧМ-2026
Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал «СЭ», за кого он будет болеть на чемпионате мира-2026.
«Буду болеть за Мексику, потому что там играет мой одноклубник. Кто выиграет? Так непредсказуемо. Без разницы», — сказал Сарвели «СЭ».
Глава МОК Ковентри планирует посетить матчи чемпионата мира-2026
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри планирует посетить матчи чемпионата мира по футболу.
«Мы, конечно, знаем о предстоящем чемпионате мира. Все ближе и ближе его начало. Да, у меня есть намерения попробовать попасть на некоторые матчи, пока не знаю, на какие», — сказала Ковентри журналистам по итогам заседания исполнительного комитета организации.
Андреа Бочелли выступит на открытии чемпионата мира-2026
Итальянский оперный певец Андреа Бочелли, David Guetta, EJAE и Megan Thee Stallion выступят на церемонии открытия чемпионата мира по футболу и представят официальную песню турнира, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Суперкомпьютер назвал Испанию главным фаворитом ЧМ-2026
Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал сборную Испании главным фаворитом на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года.
Шансы на триумф испанцев Opta оценила в 16 процентов. Вероятность победы Франции по версии суперкомпьютера — 12,9 процента, а Англии — 10,8.
В десятку фаворитов турнира платформа включила Португалию (7,1 процента), Бразилию (6,6 процента), Германию (5,9 процента), Нидерланды (3,9 процента), Норвегию (3,5 процента) и Бельгию (2,4 процента).
Президент Мексики Шейнбаун гарантировала безопасное проведение церемонии открытия ЧМ-2026
Президент Мексики Клаудия Шейнбаун заявила, что церемония открытия чемпионата мира по футболу пройдет в мирной обстановке, несмотря на попытки различных групп спровоцировать власти на применение силы.
«Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, и это не обязательно учителя. То, чего они добиваются — это репрессии. Они добиваются того, чтобы перед открытием чемпионата мира международной новостью стало то, что правительство Мексики репрессирует учителей. Они этого не получат. Мы гарантируем, что празднование открытия чемпионата мира пройдет хорошо, в мире и спокойствии», — заявила глава государства на пресс-конференции.
Шейнбаун подчеркнула, что попытки дестабилизировать обстановку могут исходить не только от профсоюзов, но и от других заинтересованных групп. «Мы будем искать лучшие схемы для обеспечения спокойствия, и открытие пройдет хорошо, нет никаких проблем», — добавила она.
Власти Мехико задействуют 1,7 тысячи полицейских в день открытия ЧМ-2026
Власти Мехико направят 1,7 тысячи сотрудников полиции и экстренных служб для обеспечения безопасности и сопровождения массовых акций в день открытия чемпионата мира по футболу, сообщил министр общественной безопасности столицы Пабло Васкес Камачо.
«Секретариат общественной безопасности реализует операцию, в рамках которой будут задействованы 1700 сотрудников подразделений полицейских операций, дорожного контроля, а также спасательного и медицинского отряда», — сказал Васкес Камачо на пресс-конференции.
Вратарь Очоа вошел в заявку сборной Мексики на свой шестой чемпионат мира
Вратарь АЕЛа Гильермо Очоа вошел в заявку сборной Мексики на чемпионат мира 2026 года.
Для 40-летнего Очоа чемпионат мира станет шестым в качестве игрока. Из них он выходил на поле на турнирах в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2006-м и 2010-м был в заявке.
По количеству попаданий в заявку сборной на чемпионат мира Очоа сравнялся с Криштиану Роналду (Португалия) и Лионелем Месси (Аргентина). На счету голкипера 153 матча за сборную Мексики.
Канчельскис верит в победу Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Бывший полузащитник сборных СССР и России в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Мексики против ЮАР на чемпионате мира-2026.
«Сейчас сложно что-то прогнозировать, футбол изменился. Но думаю, что победит Мексика. Очень важно команде-хозяйке выиграть в первой матче турнира. Эта победа является самой важной. Надо на нее всегда настраиваться. Думаю, будет битва. Но в мексиканцев верю больше», — сказал Канчельскис «СЭ».
Чемпионат мира-2026 примут 16 городов
Турнир пройдет в 16 городах: 11 — в США, 3 — в Мексике и 2 — в Канаде. Единственным стадионом, который уже принимал матчи ЧМ, является «Ацтека» в Мехико. На арене проходили два финала ЧМ — в 1970-м (Бразилия — Италия — 4:1) и 1986-м (Аргентина — ФРГ — 3:2).
Мексика — ЮАР: результаты на чемпионатах мира
Лучшим результатом сборной Мексики на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал в 1970 и 1986 годах. Тогда мексиканцы были хозяевами турнира.
Сборная ЮАР трижды участвовала в групповом турнире чемпионата мира — в 1998, 2002 и 2010 годах. Все три раза южноафриканцы не выходили в плей-офф.
Мексика — ЮАР: личные встречи
Сборные играли друг с другом дважды. 11 июня на чемпионате мира 2010 года. Матч открытия турнира завершился вничью — 1:1.
Счет открыли хозяева ЧМ — на 55-й минуте гол забил Сипиве Чабалала. На 79-й минуте ничью мексиканцам принес Рафаэль Маркес.
Также сборные встречались в товарищеском матче 8 июня 2000 года. Игра завершилась победой Мексики со счетом 4:2.
ЧМ-2026: участники группы A
Кроме сборных Мексики и ЮАР в группе А сыграют Чехия и Южная Корея. Почти все свои матчи участники проведут в Мексике, за исключением игры Чехия — ЮАР, которая состоится в Атланте (США).
С них начнется чемпионат мира-2026. Что нужно знать о группе А
Где смотреть трансляцию матча Мексика — ЮАР
Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько сыграют Мексика и ЮАР
Матч между Мексикой и ЮАР пройдет 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
В четверг, 11 июня, состоится матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года Мексика — Южная Африка. Игра пройдет в Мехико на культовом стадионе «Ацтека», который вмещает более 87 тысяч человек.
Команды во второй раз в истории откроют чемпионат мира, сборные встречались в первой игре турнира в ЮАР. Матч 11 июня 2010 года завершился вничью 1:1.
Чемпионат мира-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных, ранее количество сборных ограничивалось 32 командами.
В последний раз США были хозяевами чемпионата мира в 1994 году, Мексика в последний раз принимала турнир в 1986-м. Для Канады этот опыт станет первым.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Мексика — ЮАР. Присоединяйтесь!