Аленичев назвал Месси лучшим игроком всех времен

Победитель Лиги чемпионов-2004 Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» сравнил нападающих аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду перед чемпионатом мира-2026.

«У Лео фантастическая карьера. Для меня это лучший игрок всех времен. Кто бы что ни говорил... У каждого свое мнение, были в истории футбола и Пеле, и Марадона, и Беккенбауэр, и многие другие звезды... Но для меня номер один — Месси. Он не так зависим от партнеров по сборной. Если Лионель станет делать то, что умеет, он сможет решать исходы матчей», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. В плей-офф турнира впервые выйдут 32 команды.

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