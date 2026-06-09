Аленичев: «Роналду — это пенальти и штрафные»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» оценил нынешнюю роль нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Скажу так: Роналду — это пенальти и штрафные. На этом чемпионате мира именно он, думаю, будет их исполнять. Если партнеры станут регулярно находить Криштиану мячом в штрафной, он сможет забивать и с игры. Да, прежней скорости уже нет. Сейчас Роналду будет находиться на острие, замыкать», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».

Чемпионат мира-2026 стартует 11 июня. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

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