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Сегодня, 17:45

Аленичев: «Роналду — это пенальти и штрафные»

Дмитрий Аленичев
Колумнист
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» оценил нынешнюю роль нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Скажу так: Роналду — это пенальти и штрафные. На этом чемпионате мира именно он, думаю, будет их исполнять. Если партнеры станут регулярно находить Криштиану мячом в штрафной, он сможет забивать и с игры. Да, прежней скорости уже нет. Сейчас Роналду будет находиться на острие, замыкать», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».

Чемпионат мира-2026 стартует 11 июня. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

Дмитрий Аленичев делится ожиданиями от&nbsp;чемпионата мира-2026.Дмитрий Аленичев: «Месси забьет на ЧМ четыре-пять мячей, а у Криштиану остались только пенальти и штрафные»

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