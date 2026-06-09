Аленичев: «Месси по силам забить на ЧМ четыре-пять мячей»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» оценил перспективы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Месси — это по-прежнему потрясающий дриблинг. Он не так зависим от партнеров по сборной. Если Лионель станет делать то, что умеет, то за счет дриблинга и индивидуального мастерства сможет решать исходы матчей. Более того, Месси по силам забить на этом турнире четыре-пять мячей», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».

ЧМ-2026 состоится в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня.

Сборная Аргентины в группе J сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией.

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