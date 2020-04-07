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Шведский биатлонист Самуэльссон поддержал обвинения в адрес организаторов ЧМ-2018

15:30

Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон отреагировал на обвинения оргкомитета ЧМ-2018 в подкупе функционеров ФИФА со стороны США.

Самуэльссон репостнул новость об этом, написав: «Неужели кто-то удивлен?»

В заключении прокуратуры США говорится, что экс-глава КОНКАКАФ Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов от десяти различных подставных компаний за голос в пользу России, а бывшему президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро обещали миллион долларов.

Кремль ответил на обвинения прокуратуры США в подкупе права провести ЧМ-2018

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