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Кремль ответил на обвинения прокуратуры США в подкупе права провести ЧМ-2018

13:10
Кремль. Фото "СЭ"
Кремль. Фото "СЭ"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинение прокуратуры США в подкупе права провести чемпионат мира-2018.

— Мы читали в СМИ, мы не понимаем, о чем может идти речь, — приводит слова Пескова РБК. — Россия абсолютно законно получила право на проведения чемпионата мира и провела лучший чемпионат мира в истории.

В заключении прокуратуры США говорится, что экс-глава КОНКАКАФ Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов от десяти различных подставных компаний за голос в пользу России, а бывшему президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро обещали миллион долларов.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e8c4bfc9a79476d5e4bd6df?ruid=UET9B14l4pBR3FulAwyOAg==

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