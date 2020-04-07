Кремль ответил на обвинения прокуратуры США в подкупе права провести ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинение прокуратуры США в подкупе права провести чемпионат мира-2018.

— Мы читали в СМИ, мы не понимаем, о чем может идти речь, — приводит слова Пескова РБК. — Россия абсолютно законно получила право на проведения чемпионата мира и провела лучший чемпионат мира в истории.

В заключении прокуратуры США говорится, что экс-глава КОНКАКАФ Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов от десяти различных подставных компаний за голос в пользу России, а бывшему президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро обещали миллион долларов.