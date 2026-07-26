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Сегодня, 16:32

Месси подарил игрокам Аргентины наборы для приготовления мате после чемпионата мира

Алина Савинова

Английская футболистка Келси-Роуз Бауэрс, девушка защитника сборной Аргентины Маркоса Сенеси, показала в соцсетях подарок, который Лионель Месси преподнес всем партнерам по национальной команде после чемпионата мира-2026.

Месси подарил аргентинским игрокам именные наборы для приготовления мате.

«Мне нужно показать вам кое-что действительно крутое, вам понравится. Это персонализированная сумка, которую Маркос привез с чемпионата, и на ней его имя. Это набор для мате — подарок, который Месси сделал всем игрокам. Маркос отдал его мне, чтобы я сохранила его и привезла обратно в Майами. Этот подарок просто супер», — рассказала Бауэрс.

В финале ЧМ-2026, который прошел 19 июля, Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

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