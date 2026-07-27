Мичков — о чемпионате мира по футболу: «Болел за Аргентину, но они, к сожалению, проиграли»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в интервью «СЭ» поделился эмоциями от просмотра чемпионата мира по футболу.

— Следили за футбольным чемпионатом мира?

— Да, конечно.

— За кого болели?

— За Аргентину, но они, к сожалению, проиграли. У них уже есть чемпионство. В следующий раз будут играть лучше.

— Какие эмоции остались от турнира?

— Не знаю, я особо не вникал в новые форматы турнира. Я люблю смотреть футбол и следить за определенными личностями.