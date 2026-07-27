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Сегодня, 13:16

Мбаппе обратился к болельщикам после ЧМ-2026: «Мы вернулись без трофея, так будет еще какое-то время»

Сергей Филин

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе написал открытое письмо фанатам после завершения чемпионата мира-2026.

В матче за третье место Франция проиграла Англии со счетом 4:6.

«Мы вернулись домой без трофея. Это больно, но не стану вам врать. Так будет еще какое-то время. Вы никогда нас не бросали — даже в самые тяжелые моменты, даже когда мы меньше всего этого заслуживали. Эту историю писали миллионы рук, а не только одиннадцать футболистов на поле. Всех нас объединяла одна страсть. Я с гордостью принимаю звание лучшего бомбардира, но вместе с кубком оно было бы намного ценнее. Возможно, мы были должны подарить вам другой финал этой истории», — написал Мбаппе.

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27-летний нападающий забил на ЧМ-2026 10 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.

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