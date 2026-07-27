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Сегодня, 09:07

Главный арбитр финала ЧМ-2026 Винчич завершил карьеру в возрасте 46 лет

Сергей Филин

Словенский футбольный судья Славко Винчич, который работал на финале чемпионата мира-2026, завершил карьеру, сообщила пресс-служба Футбольного союза Словении.

В решающем матче ЧМ-2026 19 июля Испания обыграла Аргентину (1:0 д.в.).

Игрок сборной Испании Ламин Ямаль в&nbsp;финале ЧМ-2026 с&nbsp;Аргентиной.Тактический итог ЧМ-2026 — едва ли не все научились парковать «автобусы». А взламывать их — лишь единицы

Винчич — арбитр категории ФИФА с 2010 года. В 2022 году бригада под его руководством обслуживала финал Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» победил «Глазго» (1:1, пенальти 5:4). В 2024 году словенец работал на финале Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (2:0).

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