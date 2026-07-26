Полузащитник «Динамо» Фомин о ЧМ-2026: «В целом турнир прошел хорошо, но в финале было скучновато»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

«В целом чемпионат мира прошел хорошо, за исключением того, что некоторые матчи поздно начинались, из-за чего не всегда удавалось посмотреть. Согласен, что в финале было скучновато, но Испания выглядела лучше, победила заслуженно. Но я болел за Аргентину», — приводит слова Фомина ТАСС.

ЧМ-2026 проходил в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финале турнира Испания победила Аргентину (1:0 д.в.).