Познер заявил о желании взять интервью у Месси и Роналду

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер рассказал «СЭ», что хочет взять интервью у нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, а также у форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

На ЧМ-2026 39-летний Месси забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 8 матчах. В финале турнира Аргентина в дополнительное время уступила Испании со счетом 0:1.

Роналду забил на турнире три мяча. Сборная Португалии вылетела с ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1.

Месси за карьеру завоевал 8 наград «Золотой мяч», у Роналду — 5 таких наград.

«Хотел бы записать интервью с Месси. Потому что это Месси. Даже в 39 лет на чемпионате мире он сыграл решающую роль. Мне кажется, что он хоть и звезда, но совершенно не страдает звездной болезнью. Читал несколько его высказываний. Как-то он говорит по-человечески, с пониманием.

С другой стороны, мне бы было бы интересно побеседовать и с Роналду. Я бы хотел поговорить с ним о том, в какой степени его решение перейти в клуб из Саудовской Аравии и получать там огромные деньги повлияло на качество его футбола. Конечно, на фоне арабских игроков Криштиану выделяется, но это не тот уровень конкуренции. Мне интересно, согласился бы Роналду когда-нибудь на такой разговор, или для него главное — это деньги? Хотя он очень богатый. Чем он руководствовался, когда принимал такое решение? На эту тему с Роналду я бы поговорил», — сказал Познер «СЭ».

Также известный журналист признался в отсутствии желания брать интервью у кого-то из нынешнего российского футбола.

«Чувствую себя неловко, отвечая на этот вопрос, но я абсолютно не смотрю нынешний российский футбол. Совсем. Даже не знаю, кто и как играет. Поэтому не могу сказать, что есть желание с кем-то записать интервью. Когда-то я был большим фанатом футбола и знал лично много выдающихся игроков. Не скажу, что прям близко, но знал Стрельцова, Яшина, Воронина. Тогда футбол был совсем другим — был сильным. Затем это все потерялось, и я просто перестал смотреть. Я бы взял интервью у кого-то из тех, кто тогда играл. Мне было бы интересно узнать, что произошло с нашим футболом? Это же народный спорт, играли во всех дворах, было Всесоюзное соревнование «Кожаный мяч». Куда это все делось? Должны быть причины такого падения уровня», — добавил Познер.