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26 июля, 22:30

Илюмжинов не вошел в итоговый список кандидатов на пост президента ФИДЕ

Алина Савинова
Кирсан Илюмжинов.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Россиянин Кирсан Илюмжинов не примет участия в выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает пресс-служба организации.

20 июля Илюмжинов через «СЭ» объявил о решении вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ.

Ранее россиянин Аркадий Дворкович заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента организации. 23 июля Евросоюз включил его в 21-й пакет антироссийских санкций. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента ФИДЕ на период действия ограничений.

Выборы пройдут 26-27 сентября в Самарканде (Узбекистан). Кандидатами на пост являются немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также представитель Казахстана Тимур Турлов.

Тимур Турлов.Выборы главы ФИДЕ пройдут без россиян, но фаворит — уроженец Москвы

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Шахматы
Кирсан Илюмжинов
ФИДЕ
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