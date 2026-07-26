Илюмжинов не вошел в итоговый список кандидатов на пост президента ФИДЕ

Россиянин Кирсан Илюмжинов не примет участия в выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает пресс-служба организации.

20 июля Илюмжинов через «СЭ» объявил о решении вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ.

Ранее россиянин Аркадий Дворкович заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента организации. 23 июля Евросоюз включил его в 21-й пакет антироссийских санкций. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента ФИДЕ на период действия ограничений.

Выборы пройдут 26-27 сентября в Самарканде (Узбекистан). Кандидатами на пост являются немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также представитель Казахстана Тимур Турлов.