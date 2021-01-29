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Арестован глава компании, занимавшей строительством арен ЧМ-2018

22:38
Стадион &quot;Волгоград Арена&quot;. Фото Дмитрий Симонов, "СЭ"
Стадион &quot;Волгоград Арена&quot;. Фото Дмитрий Симонов, "СЭ"

Арестован бывший глава компании «Арена-2018» Олег Галай, сообщает «Коммерсант». Ему вменяется в вину хищение многомиллионных средств, но подробности пока не сообщаются.

Решением Басманного суда Галай отправлен в СИЗО до 25 марта. Также были арестованы его предполагаемые сообщники Светлана Рулевая и Александр Кузнецов.

АНО «Арена-2018» было создано Министерством спорта РФ в 2012 году. В АНО сменился ряд руководителей, а Олег Галай одно время числился заместителем гендиректора, а потом возглавил организацию. Ее главной задачей было возведение временных конструкций и контроль строительства стадионов ЧМ-2018 во всех городах, кроме Санкт-Петербурга и Казани.

Сейчас «Арена-2018» находится в стадии ликвидации, а Галай с 25 января числится руководителем ликвидационной комиссии. Два других арестованных на данный момент не имеют отношения к АНО.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4670570?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifr_social

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