Арестован глава компании, занимавшей строительством арен ЧМ-2018

Арестован бывший глава компании «Арена-2018» Олег Галай, сообщает «Коммерсант». Ему вменяется в вину хищение многомиллионных средств, но подробности пока не сообщаются.

Решением Басманного суда Галай отправлен в СИЗО до 25 марта. Также были арестованы его предполагаемые сообщники Светлана Рулевая и Александр Кузнецов.

АНО «Арена-2018» было создано Министерством спорта РФ в 2012 году. В АНО сменился ряд руководителей, а Олег Галай одно время числился заместителем гендиректора, а потом возглавил организацию. Ее главной задачей было возведение временных конструкций и контроль строительства стадионов ЧМ-2018 во всех городах, кроме Санкт-Петербурга и Казани.

Сейчас «Арена-2018» находится в стадии ликвидации, а Галай с 25 января числится руководителем ликвидационной комиссии. Два других арестованных на данный момент не имеют отношения к АНО.