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Фанаты сборной России ушли в перерыве. Что за дикость

Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Колумнист
Сегодня, 08:30
11 ноября. Россия — Кипр — 6:0. Александр Ерохин открывает счет в матче. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 ноября. Россия — Кипр — 6:0. Александр Ерохин открывает счет в матче. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Колонка Дмитрия Егорова.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Россия 0:0 Хорватия
Россия
4` Ерохин, 55` Смолов, 56` Мостовой, 62` Сутормин, 81` Заболотный, 87` Ерохин
1-й матч 2 : 0
6:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Кипр
Кипр 2:2 Мальта
Кипр 0:3 Хорватия
Словакия 2:0 Кипр
Кипр 0:2 Россия
Мальта 3:0 Кипр
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Голы
Ерохин, 4 (1:0), Смолов, 55 (2:0), Мостовой, 56 (3:0), Сутормин, 62 (4:0), Заболотный, 81 (5:0), Ерохин, 87 (6:0)
Россия
Сафонов Дивеев (Чистяков, 67 ) Осипенко Терехов Фомин (Глебов, 68 ) Миранчук Головин (Зобнин, 57 ) Сутормин Ерохин Мостовой (Ионов, 72 ) Смолов (Заболотный, 58 )
Кипр
Деметриу Каро Иоанну Псалтис (Димитриу, 46) Сотириу (Какуллис, 74) Лаифис Артиматас Кастанос (Антониадес, 83) Сотириу Папулис (Шполярич, 83) Тзионис (Мамас, 68)
Судьи
Даниэль Стефански Давид Игор Голис Михал Обукович
ВАР
Рачковски Мырмус
11&nbsp;ноября. Санкт-Петербург. Россия&nbsp;&mdash; Кипр&nbsp;&mdash; 6:0. Россияне после матча. Россия: забыть 6:0! Впереди Хорватия!

Середина первого тайма. Россия обыгрывает Кипр — 1:0. Игра — уныла. Стадион молчит, но веселье близится: мощный человек в белой футболке отходит от главного фан-сектора и двигается к углу трибуны под заряды: «А ну-ка, давай-ка, уходи отсюда». Но, кажется, кричат это не ему, а группе мужчин, спокойно сидящих в сторонке. Они и есть цель мощного.

Столкновение случается мгновенно: сидящие, завидев опасность, встают, мощный человек в белой футболке кричит и агрессивно жестикулирует, но драку начинает ещё один мужчина, в серой кофте, прибежавший откуда-то снизу. «Серый» подпрыгивает, замахивается на «белого», получает ответку и потом пытается ударить нового участника драки, в красивом плаще. «Красивый плащ» выглядит мощнее мощного и точно похож на самого крутого бойца из участвующих: его удары по «серому» выглядят внушительно.

К этому моменту половина фан-сектора перемещается к месту событий — и вряд ли хоть кто-то на стадионе обращает внимание на то, что Россия чуть не пропускает от Кипра. Впрочем, первый тайм и вправду было невозможно смотреть.

Стюарды разнимают драку нехотя — как будто бы опасаясь и уважая и «серого», и «белого», и «красивого плаща», и всех. В итоге разбираются буяны сами, а «серый» с «белым», подравшиеся первыми, досматривают первый тайм вместе будто старые друзья. Точнее, не досматривают, а общаются — наблюдать за таким футболом все еще невозможно. Это во втором тайме все будет красиво, но на матч фанаты уже не придут. Уйдут сотни, если не тысяча. И уж это будет выглядеть дико.

Сборная России забила шесть голов в&nbsp;ворота киприотов. Радость Алексея Миранчука, Федора Смолова и&nbsp;Андрея Мостового.

И дело вовсе не в игре, как вы могли подумать. Эта печальная история о том, как бытовой конфликт может ударить по всему фан-движению России, приближая введение системы Fan-ID.

Если коротко, то в новейшей истории «Зенита» было два известных заводящих и лидеров ультрас. Оба были близки к клубу, сотрудничали с ним, говорят, получали зарплату, отлично общались, вместе участвовали в телешоу, но в определённый период их пути разошлись. А теперь вот, получается, сошлись.

11&nbsp;ноября. Санкт-Петербург. Россия&nbsp;&mdash; Кипр&nbsp;&mdash; 6:0. Россия — Кипр: идеальный разгром в эконом-режиме. Команда Карпина сберегла силы и футболистов на матч с Хорватией

Первый, который давно не появлялся на фан-секторе, как раз сидел в сторонке в обществе друзей.

Второй, мощный в белом, заводил трибуну и заметил нарушение правил: ведь на фан-вираже молчать нельзя, поэтому ультрас попросили сидящих либо встать и петь, либо уйти на центр.

Первый крикнул что-то в ответ и показал какой-то жест.

Второй вместе с сектором зарядил: «А ну-ка, давай-ка, уходи отсюда».

Первый вновь что-то крикнул.

Второй не выдержал и пошёл разбираться.

И, может, все на этом и закончилось бы, но тут в разборку включился ещё один товарищ. «Серый» — тоже известный и вполне себе уважаемый футбольный человек из движения «Зенита».

Не обошлось и без «красивого плаща», одного из главных бойцов города и товарищей первого, второго и третьего, который также добавил истории красок.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Естественно, этот бытовой и частный конфликт, зревший несколько лет, закончился скорым примирением и совместными посиделками, но было уже поздно.

Мощного в белой майке увели в отделение, трибуна покинула стадион в знак протеста, а сборная играла второй тайм без поддержки. Причём на этот раз действительно играла, и у нее все было хорошо и без зрителей.

А вот у фанатов все хуже, к сожалению, особенно в контексте последних событий, уголовных дел и слухов о введении Fan-ID. Есть разве что надежда, что полиция разберётся и поймёт, что дело здесь не в хулиганстве, не в вызове обществу, а в обычной товарищеской разборке, которая вряд ли причинила бы урон окружающим.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры