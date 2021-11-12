Фанаты сборной России ушли в перерыве. Что за дикость

Колонка Дмитрия Егорова.

Середина первого тайма. Россия обыгрывает Кипр — 1:0. Игра — уныла. Стадион молчит, но веселье близится: мощный человек в белой футболке отходит от главного фан-сектора и двигается к углу трибуны под заряды: «А ну-ка, давай-ка, уходи отсюда». Но, кажется, кричат это не ему, а группе мужчин, спокойно сидящих в сторонке. Они и есть цель мощного.

Столкновение случается мгновенно: сидящие, завидев опасность, встают, мощный человек в белой футболке кричит и агрессивно жестикулирует, но драку начинает ещё один мужчина, в серой кофте, прибежавший откуда-то снизу. «Серый» подпрыгивает, замахивается на «белого», получает ответку и потом пытается ударить нового участника драки, в красивом плаще. «Красивый плащ» выглядит мощнее мощного и точно похож на самого крутого бойца из участвующих: его удары по «серому» выглядят внушительно.

К этому моменту половина фан-сектора перемещается к месту событий — и вряд ли хоть кто-то на стадионе обращает внимание на то, что Россия чуть не пропускает от Кипра. Впрочем, первый тайм и вправду было невозможно смотреть.

Стюарды разнимают драку нехотя — как будто бы опасаясь и уважая и «серого», и «белого», и «красивого плаща», и всех. В итоге разбираются буяны сами, а «серый» с «белым», подравшиеся первыми, досматривают первый тайм вместе будто старые друзья. Точнее, не досматривают, а общаются — наблюдать за таким футболом все еще невозможно. Это во втором тайме все будет красиво, но на матч фанаты уже не придут. Уйдут сотни, если не тысяча. И уж это будет выглядеть дико.

И дело вовсе не в игре, как вы могли подумать. Эта печальная история о том, как бытовой конфликт может ударить по всему фан-движению России, приближая введение системы Fan-ID.

Если коротко, то в новейшей истории «Зенита» было два известных заводящих и лидеров ультрас. Оба были близки к клубу, сотрудничали с ним, говорят, получали зарплату, отлично общались, вместе участвовали в телешоу, но в определённый период их пути разошлись. А теперь вот, получается, сошлись.

Первый, который давно не появлялся на фан-секторе, как раз сидел в сторонке в обществе друзей.

Второй, мощный в белом, заводил трибуну и заметил нарушение правил: ведь на фан-вираже молчать нельзя, поэтому ультрас попросили сидящих либо встать и петь, либо уйти на центр.

Первый крикнул что-то в ответ и показал какой-то жест.

Второй вместе с сектором зарядил: «А ну-ка, давай-ка, уходи отсюда».

Первый вновь что-то крикнул.

Второй не выдержал и пошёл разбираться.

И, может, все на этом и закончилось бы, но тут в разборку включился ещё один товарищ. «Серый» — тоже известный и вполне себе уважаемый футбольный человек из движения «Зенита».

Не обошлось и без «красивого плаща», одного из главных бойцов города и товарищей первого, второго и третьего, который также добавил истории красок.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Естественно, этот бытовой и частный конфликт, зревший несколько лет, закончился скорым примирением и совместными посиделками, но было уже поздно.

Мощного в белой майке увели в отделение, трибуна покинула стадион в знак протеста, а сборная играла второй тайм без поддержки. Причём на этот раз действительно играла, и у нее все было хорошо и без зрителей.

А вот у фанатов все хуже, к сожалению, особенно в контексте последних событий, уголовных дел и слухов о введении Fan-ID. Есть разве что надежда, что полиция разберётся и поймёт, что дело здесь не в хулиганстве, не в вызове обществу, а в обычной товарищеской разборке, которая вряд ли причинила бы урон окружающим.