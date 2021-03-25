Известный телекомментатор Геннадий Орлов проанализировал игру сборной России в матче с Мальтой (3:1).

Какая польза от Ионова и Ахметова?

— Я бы не назвал эту игру позором. Но и не разделяю мнение тех, кто считает: главное — три очка, едем дальше. Нет-нет, надо разбираться, анализировать и делать выводы! У сборной России большие проблемы. Имею в виду центр поля, игру в пас.

Понятно, что команда играла с листа, не все еще получается. Безусловно, важная победа. Но у меня все равно возникают вопросы по отдельным футболистам. Какова роль Ахметова? Что он делает? Столько обрезов... Постоянные поперечные передачи. Чувствуется какая-то неуверенность, нет солидности! Ахметов же не опорник! ЦСКА на этом уже погорел, Гончаренко уволили.

А Ионов? Такой кикс, который привел к голу хозяев... Ну как такое возможно? Должна же быть игровая дисциплина, ответственность. Какая от него польза? Впереди же Словения и Словакия!

А как бежали футболисты Мальты? Приходится признать, что мы не выделяемся на фоне этого соперника. У России сейчас один козырь — борьба за мяч. Хотя еще надо посмотреть статистику — сколько единоборств мы выиграли.

Все было написано на лице Черчесова...

Второй тайм совсем не получился. Ну совсем... Камера крупным планом показывала выражение лица Черчесова. Он не понимал, что вообще происходит! Разводил руками. Недоумение, одним словом. Эти обрезы... Мы соответствуем 39-му месту в рейтинге ФИФА. Значит, все не случайно. Никуда от этого не деться. Ну вот не было вчера по ходу встречи уверенности, что мы сильнее Мальты. Были эпизоды, когда хозяева нас просто подавляли. Где солидность? Надеюсь, добавим в ближайшее время.

Кузяев был свежим. Но где связь с другими футболистами, где комбинации? Мне понравились Караваев, Фернандес. Старались, нагнетали. Фомин, это видно, способный парень. Это как раз игрок новой волны. Но где сыгранность с партнерами? Хотя бы два-три быстрых паса. Плохо открываемся. Каждый футболист, когда получает мяч, уже должен иметь три адреса. Я этого не увидел. Наша сборная должна напоминать муравейник, каждый должен постоянно двигаться, чувствовать других.

Мальта нас хорошо изучила. Видна рука итальянского тренера. Ведь что делали хозяева? Они сразу же прессинговали наших медленных защитников. И те терялись, не знали, кому отдать! Порой просто лупили вперед в расчете на Дзюбу. Выход из обороны в атаку вызывает очень много вопросов.

А ведь это была Мальта. А теперь представьте прессинг сборной Германии или Испании. Да даже Словении, которая обыграла Хорватию. Посмотрим, что будет через два дня. Слава богу, что победили. А ведь могли и вничью сыграть...

Игроки РПЛ не поспевали за Головиным

Головин выделялся работой с мячом, мыслями. Но опять же — ему никто особо не помогал. Где поддержка? Александр давно не был в сборной. Играет в чемпионате Франции. У него уже другой менталитет, другое понимание. А остальные просто за ним не поспевают. То есть он только разгоняется, а адресатов нет. Вновь приходится говорить об уровне РПЛ... О наших скоростях.

Правда, есть и обратный пример — Миранчук. Парень играет в «Аталанте». Да, выходит там на замену, но это серия А. От него ждали, что он поведет за собой партнеров. А он был практически незаметен! Вышел просто подыгрывать, а он должен проявлять лидерские качества! Скромная роль какая-то. Кому много дано — с того и спрос больше.

Нет у нас игроков, которые способны делать разницу. По футбольному интеллекту, по мастерству разве кого-то из нынешних сборников можно поставить в один ряд с Аршавиным?!

Дзюба стал больше проигрывать единоборств

Возможно, уже настало время вводить в состав более молодых футболистов. Ведь если посмотреть на состав нашей молодежки, там резкие ребята. У них другое движение! Они сами по себе дерзкие, по-хорошему наглые.

Да, Дзюба забил, отдал. Молодец, свое дело сделал. Но уже не тот. Его уже нельзя сравнить с тем игроком, который вел за собой партнеров в 2018 году. Он уже больше единоборств проигрывает. Пока еще не в оптимальной форме.

Соболев вышел, забил. Так почему бы в сборной не играть в два форварда? Дзюба в «Зените» привык к такой схеме. Хотя, конечно, нельзя уповать только на длинные забросы. Нужны и короткие, проникающие передачи.

Всем вместе надо прибавить в движении и в самоотдаче, собраться! Как можно пропадать на футбольном поле? Многие растворяются. Эпизодами только играют, эпизодами... Где адресаты?

Надо уговорить Акинфева вернуться в сборную

Пропущенный гол? Игрок Мальты пробил здорово, но ведь Шунин не успел среагировать. Мяч пролетел над руками. Возникают вопросы. Я еще раз повторяю свою мысль. Надо уговаривать Игоря Акинфеева вернуться в сборную. Причем не только тренерам национальной команды, а всем нам. Игорь, спасай нашу команду! У тебя есть талант, ты держишь уровень. Он же на голову выше всех остальных голкиперов! Не согласны? Появились молодые ребята Максименко, Сафонов — который, правда, сейчас вообще не играет. Но их нельзя сравнивать с Акинфеевым. То же самое можно сказать и про Дюпина. И у Шунина реакция не та. Мяч же летит над тобой. Вспоминаю Володю Маслаченко. Какой он был реактивный! А Кавазашвили? Вот вы спросите у него, должен ли был Шунин выручить? Лунев не уверен в себе. Гильерме уже в сборную не вызывают.

Понимаете, мне как человеку, который всю жизнь занимается советским и российским футболом, сейчас очень обидно. Провал какой-то! Неудачи в еврокубках, невзрачная игра сборной. Ну докажите вы, что достойны уважения! Чтобы народ вас поддерживал. Держите темп все 90 минут. Боритесь! А то уже Мальта создает нам проблемы. Я еще не читал отзывов болельщиков. Но, боюсь, многие разочарованы...