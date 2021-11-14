Хорватия будет играть вдумчиво и терпеливо, а Россия откажется от постоянного прессинга

Тактическое превью матча в Сплите.

Перед главным тренером сборной России Валерием Карпиным стоит непростой выбор: сыграть в свой футбол, выбрав открытый и обоюдно острый характер противостояния, или «застегнуться на все пуговицы» и решить турнирную задачу максимально прагматичным способом.

В сборной Хорватии многое зависит от наличия всех основных центральных полузащитников. Марсело Брозович практически наверняка появится с первых минут, как и Лука Модрич, восстановившийся от травмы. А вот Матео Ковачича не будет. Пару центральных защитников, вероятно, составят Деян Ловрен и Йошко Гвардиол. В атаке в центре нападения выйдет Андрей Крамарич, справа — Никола Влашич или Марио Пашалич, слева — Перишич.

Несмотря на слова Ловрена, что «Россия почувствует себя в гостях у дьявола», стоит ожидать не грубый и воинственный матч от команды Златко Далича, а вдумчивый и осторожный. Хорваты не та команда, которая постоянно несется в контратаки и готова играть в вертикальный футбол. Ее лидеры Брозович и Модрич не предназначены для такого стиля игры. На протяжении всего отборочного цикла хорваты играли через контроль мяча, короткие комбинации в центре поля и на полуфлангах и постепенное продвижение вперед.

В первой игре 4-3-3 от Карпина должны были вынуждать команду Далича выполнять большое количество диагоналей, и план по большей части работал.

Сборная России перекрывает центр поля, следует диагональ на левый фланг, которую Карпин встречает аплодисментами.

Игра хорватской сборной предполагает частую смену позиций от атакующих футболистов. Крамарич часто опускается до центральной линии поля, уводя за собой соперников. Пара фланговых полузащитников редко сохраняет ширину, чаще находясь у штрафной или ее подступов, готовая к завершению атаки через навесные передачи. Нашей команде удобнее было бы играть против габаритного нападающего и подающих на него крайних игроков, а против подвижной тройки нападения с включающимися из глубины Модричем или Пашаличем крайне важна помощь от линии полузащиты. Также стоит отметить большое количество ударов из-за штрафной от Крамарича (у него поставленный удар — 50% посланных мячей летит в створ ворот) и других игроков.

Смещение Крамарича в глубину.

Уязвимыми местами хорватов являются зоны за фланговыми защитниками, которые во время атак расположены высоко, а также их прессинг, который не так хорош. Также сочетание центральных защитников сборной постоянно меняется. Домагой Вида, Ловрен, Гвардиол, Дюже Чалета-Цар ошибаются позиционно и обрезают партнеров неточными передачами. Тем не менее в отборочном турнире мало кто действительно проверял хорватскую сборную на прочность постоянным прессингом. Хорваты любят играть от себя, без мяча выглядят неубедительно.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Однако есть сомнения, что наша сборная сможет часто оказываться в позиционных атаках в предстоящем матче. Еще один момент, который, вероятно, обсуждался в штабе главной команды, — это возможность выйти с тройкой центральных защитников. Первым аргументом «за» является схема хорватской сборной — 4-3-3, против нее любые вариации с пятью защитниками оказываются очень эффективными и позволяют закрыть полуфланговые зоны. Хорваты чуть ли не половину атак проводят через левый фланг, и наличие дополнительного центрального защитника было бы хорошим подспорьем для стабильной игры в обороне — команду невозможно растянуть в ширину и всегда есть страховка.

Второй аргумент: центральные защитники сборной России наилучшим образом себя проявляют именно в тройке. Третий аргумент: вряд ли наша команда будет владеть мячом большое количество времени, в схеме 5-2-3 фланговым игрокам требуется меньше участвовать в обороне, а значит, будет больше сил для проведения контратак.

Однако решающим фактором, как кажется, должна оказаться принципиальность Карпина и его желание не трусить перед хорватами, а сыграть в свой футбол. Так что, скорее всего, Россия выйдет в расстановке 4-3-3.

При этом наша сборная не будет высоко прессинговать на постоянной основе. Вероятно, будет высокий прессинг при розыгрыше хорватами удара от ворот и когда мяч у вратаря хорватской сборной. В первой игре Ливакович допустил много потерь под давлением. Карпин предпочтет встречать атаки от центральной линии, создавая численный перевес в зоне мяча, как и в первой игре. Сразу после отбора крайние нападающие будут выбегать за спины защитникам хорватов, в позиционных атаках акцент будет на нашем правом фланге, где за счет взаимодействий и включения Александра Головина можно создавать условия для передач в штрафную. Очень важны будут стандарты. Хорваты охотно идут в обыгрыш у чужой штрафной, создавая голевые моменты и зарабатывая штрафные удары с опасных позиций. Ключевой в этом противостоянии видится зона на нашем правом фланге обороны, где, скорее всего, выйдет Алексей Сутормин.

Евгений Михайлов

Хорватия — Россия: прямая трансляция решающей игры