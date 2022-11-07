Сборная Японии назвала состав на ЧМ-2022

Сборная Японии назвала заявку на предстоящий чемпионат мира 2022 года, информирует официальный сайт местной футбольной ассоциации. В состав попали шесть игроков из чемпионата страны. Команды могут включить в состав 26 футболистов.

Вратари

1. Эйдзи Кавасима («Страсбур», Франция)

12. Суити Гонда («Симидзу»)

23. Дэниэл Шмидт («Сент-Труйден», Бельгия)

Полевые игроки

4. Ко Итакура («Боруссия М», Германия)

22. Мая Йосида («Шальке-04», Германия)

5. Юто Нагатомо («Токио»)

19. Хироки Сакаи («Урава Ред Даймондс»)

16. Такэхиро Томиясу («Арсенал», Англия)

6. Ватару Эндо («Штутгарт», Германия)

2. Мики Яманэ («Кавасаки Фронтале»)

8. Рицу Доан («Фрайбург», Германия)

14. Дзюня Ито («Реймс», Франция)

26. Хироки Ито («Штутгарт», Германия)

15. Даити Камада («Айнтрахт Ф», Германия)

11. Такэфуса Кубо («Реал Сосьедад», Испания)

9. Каору Митома («Брайтон», Англия)

13. Хидэмаса Морита («Спортинг», Португалия)

20. Юта Накаяма («Хаддерсфилд», Англия)

7. Гаку Сибасаки («Леганес», Испания)

24. Юки Сома («Нагоя Грампус»)

17. Ао Танака («Фортуна», Германия)

3. Сого Танигути («Кавасаки Фронтале»)

18. Такума Асано («Бохум», Германия)

25. Дайдзэн Маэда («Селтик», Шотландия)

10. Такуми Минамино («Монако», Франция)

21. Аясэ Уэда («Серкль Брюгге», Бельгия)

Главный тренер сборной Японии — Хадзимэ Мориясу.

Чемпионат мира 2022 года стартует 20 ноября в Катаре. Сборная Японии сыграет в группе с Испанией, Германией и Коста-Рикой.