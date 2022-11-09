Франция объявила окончательный состав на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2022.

Вратари: Льорис («Тоттенхэм»), Ареола («Вест Хэм»), Манданда («Ренн»).

Защитники: Люка Эрнандес, Упамекано, Павар (все — «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Кимпембе («ПСЖ»), Конате («Ливерпуль»), Кунде («Барселона»), Салиба («Арсенал»), Варан («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Камавинга, Тчуамени (оба — «Реал»), Фофана («Монако»), Гендузи, Верету (оба — «Марсель»), Рабьо («Ювентус»).

Нападающие: Бензема («Реал»), Коман («Бавария»), Дембеле («Барселона»), Жиру («Милан»), Гризманн («Атлетико»), Мбаппе («ПСЖ»), Нкунку («Лейпциг»).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

В групповом турнире Франция сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса.