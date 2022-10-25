Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:53

Роналду, Фернандеш, Силва, Феликс и Леау вошли в расширенный состав Португалии на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Сборная Португалии по футболу опубликовала расширенный состав на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Главный тренер национальной команды Фернанду Сантуш выбрал 55 футболистов, 26 из них поедут на ЧМ-2022.

В расширенном списке присутствуют Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рафаэл Леау.

Полный список:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома»), Антони Лопеш («Лион»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Бетис»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жуан Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Седрик Суариш («Арсенал»), Тьерри Коррейя («Валенсия»), Антониу Силва («Бенфика»), Данило («Ювентус»), Давид Карму («Брага»), Диого Лейте («Унион»), Домингуш Дуарте («Хетафе»), Фабиу Кардозу, Пепе (оба — «Порту»), Гонсало Инасиу («Спортинг»), Жозе Фонте, Тиагу Джало (оба — «Лилль»), Мариу Руй («Наполи»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Марсель»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д);

Полузащитники: Флорентину, Жоау Мариу («Бенфика»), Вильям Карвалью («Бетис»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Матеус Нунес, Гонсалу Гедеш (все — «Вулверхэмптон»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Ренату Саншеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Сержиу Оливейра («Галатасарай»), Отавио («Порту»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Фабио Виейра («Арсенал»), Нуну Сантуш, Тринкан (оба — «Спортинг»), Рикарду Орта («Брага»);

Форварды: Криштиану Роналду («Манчестер Юнаутед»), Жуан Феликс («Атлетико»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Гонсалвеш, Паулиньо (оба — «Спортинг»), Даниэл Поденсе («Вулверхэмптон»), Рафаэль Леау («Милан»), Андре Силва («Лейпциг»), Бету («Удинезе»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»).

На групповом этапе ЧМ сборная Португалии сыграет с Ганой, Южной Кореей и Уругваем.

Источник: https://www.ojogo.pt/internacional/selecao/noticias/cmtv-divulga-lista-dos-55-pre-convocados-da-selecao-para-o-mundial2022-15280955.html
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
ISU выделил 200 тысяч франков Украине, но не может найти место для ЧМ
СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Изидор считает, что сборная Франции может выиграть чемпионат мира второй раз подряд
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости