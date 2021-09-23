Глушаков переходил в «Спартак» при Карпине, но вместе они не проработали и сезона .

Летом 2013-го Глушаков впервые попал в команду Карпина. Валерий Георгиевич был правда рад покупке Дениса в «Спартак», но сразу попросил того скинуть несколько килограммов. Глушаков задумку понял не сразу, но требования выполнил, а затем был сдвинут на позицию нижнего опорного, где провел восхитительную первую часть РПЛ-2013/14.

Такого объема передвижений и процента выигранных единоборств Глушаков в карьере до этого не давал, хотя в «Локо» тоже показывал высокий уровень: забивал, отдавал и даже до лучшего бомбардира команды в сезоне добирался.

Но это же так характерно для «Спартака»: купить атакующего футболиста, пересобрать и сделать из него оборонительного вместо точечной покупки в нужную зону. Комбаровы, Глушаков или Алекс Крал (он играл в сборной Чехии даже атакующего полузащитника) точно подтвердят.

После перехода в «Спартак», как это принято среди людей, имеющих отношение к красно-белым, с Денисом Глушаковым случилось все, что возможно: стал чемпионом (для этого и уходил из «Локо»), сыграл в еврокубках, закрепился в сборной, с которой съездил на ЧМ-2014 и ЧЕ-2016, забил гол на Кубке конфедераций, из которого потом сделали автогол, удостоился похвалы от Дидье Дешама, который назвал Дениса «прекрасным футболистом», поучаствовал в громком семейном скандале, развелся, стал играть хуже, поссорился с тренером, фанатами, руководством и в итоге ушел.

Вот поверхностная история отношений Глушакова и «Спартака», правда, Карпин участвовал в этой истории только полгода. В начале 2014-го он ушел из клуба, а Денис был там еще очень долго.

Со сборной ведь тоже складывалось неплохо. В матчах за национальную команду Глушаков выглядел органично и стабильно показывал свой уровень. Правда, в 2018-м на чемпионат мира Черчесов его не взял. И дело здесь, по мнению Глушакова, не в спортивных вопросах: «Считаю, что в 2018 году я был не хуже конкурентов по всем параметрам, да и сейчас (слова — июль 2020-го) соответствую уровню национальной команды. Значит, Черчесов не вызвал меня не по спортивному принципу».

Но Глушаков по этому поводу не переживал. Денис всегда считал, что у него еще будет шанс вернуться в сборную и даже в «Спартак», хотя верилось в такой вариант не больше, чем в жизнь на Марсе.

И вот Денису — 34, а он в расширенном списке сборной. И даже неудивительно, что список этот составлен Карпиным. Валерий Георгиевич может быть разным, но трусость — точно не про его характер.

Глушаков ведь тоже не трус. Да, он, как показала жизнь, не идеальный, но где вы безупречных в российском футболе видели? В российской сборной редко играют люди старше 33-34, но Глушакову никогда не было дела до каких-то там правил. В любом смысле этого слова.

И, знаете, мне кажется, что не будь у Глушакова того кризиса в «Спартаке» и семье, то вполне возможно, что на таком уровне мастерства и спортивной злости он бы сейчас не выступал. И не было бы этих шести голов в восьми стартовых турах.

Кстати, я сказал, что Карпин — смелый. Но здесь напрашивается слово «последовательный». В нынешних условиях центральный полузащитник, забивший больше 90% форвардов РПЛ, в сборной быть обязан. Даже если ему 34. И даже если его имя Денис Глушаков.

Глушаков может стать вторым представителем «Химок» в сборной России

Пока в истории нашей национальной команды был только один матч, в котором принимал участие игрок «Химок». В 2007 году в товарищеской встрече с Польшей (2:2) Гус Хиддинк выпустил на замену хавбека Романа Воробьева. Позже из подмосковного клуба в сборную вызывался Резиуан Мирзов, но на поле не выходил.

Футболисты «Химок» в сборных:

Сборная Игроки Матчи Армения Березовский (26*), А.Корян (4), Едигарян (3), Зебелян (2) 35 Молдавия Головатенко (20), Приганюк (6), Ребежа (5), Сидоренко (4) 35 Эстония Степанов (19), Воскобойников (4) 23 Казахстан Ляпкин (12), Куат (5) 17 Грузия Гогуа (7), Ломая (6) 13 Белоруссия Калачев (8), Радьков (1) 9 Азербайджан Агаев (8) 8 Словакия Якубко (6) 6 Словения Н.Чех (5) 5 Латвия Клава (5) 5 Босния Блатняк (4) 4 Россия Воробьев (1) 1

* Здесь и далее — количество матчей за сборную в качестве игрока «Химок».