Исламская революция, свержение шаха, захват заложников. Как Иран и США стали непримиримыми врагами

Исторический экскурс перед самым «политическим» матчем чемпионата мира.

Что сейчас творится в Иране

Чемпионат мира в Катаре на глазах становится самым политизированным футбольным турниром в истории. Его используют в качестве платформы для изложения своих взглядов на актуальные проблемы чуть ли не все, кто причастен к событию. В этом нет ничего удивительного, учитывая, что происходит в последние годы — глобально меняется ситуация чуть ли не в каждом углу Земли. Однако ключевой матч группы B между сборными Ирана и США выходил бы за рамки чистого спорта, даже если ситуация сейчас оставалась стабильной. Противостояние двух стран длится давно, пусть они и находятся в разных весовых категориях.

О крайней степени напряженности во взаимоотношениях на всех уровнях говорит новость последнего дня. Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны. По сообщению английского издания The Guardian, в Иране остались крайне недовольны тем, что пресс-служба сборной США в социальных сетях выложила снимок иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской республики. Жалоба отправлена в комитет по этике ФИФА.

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в этой стране, борющихся за права человека. Однако позднее пост был удален из некоторых соцсетей, а в Twitter добавили правильный флаг.

Сейчас внутри Ирана сложилась крайне напряженная обстановка. Уже третий месяц в стране происходят масштабные протесты, которые привели к большим жертвам среди демонстрантов. Армейские и полицейские части принимают активное участие в подавлении волнений. Все началось со смерти молодой курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана за неподобающее ношение хиджаба, противоречащее шариатским нормам, и скончалась через два дня после того, как ее арестовали и продержали в полицейском участке. Официальная версия смерти — сердечный приступ, после которой девушка впала в кому. Родственники и очевидцы утверждают, что все было не так. Махса была избита и получила тяжелые повреждения, которые стали летальными.

Этот трагический случай вызвал бурную реакцию у значительной части населения, уставшей от жесткой регламентации жизни в иранском обществе. Страна свыше 40 лет живет по законам шариата. Верховная власть принадлежит мусульманскому духовенству, которое контролирует деятельность во всех сферах.

Футбол не остался в стороне от актуальной повестки. Две местные легенды Али Даеи и Али Карими отказались ехать в Катар в качестве почетных гостей, несмотря на приглашение от организаторов турнира. Игроки национальной команды на словах выражали поддержку протестующим, не пели гимн перед матчами и прикрывали эмблему на футболках. Но перед началом турнира члены сборной встретились с президентом страны Эбрахимом Раиси. Этот факт был воспринят оппозиционерами с негодованием. Они призвали бойкотировать национальную команду.

Однако сложно представить, что потенциальная победа над американцами разъединит иранцев. Наоборот, этот успех хотя бы на время вернет людям хорошее настроение вне зависимости от их политических пристрастий. Ненависть к США — реальный объединяющий фактор, который умело используется властями страны для консолидации людей.

Протестующие иранцы. Фото Global Look Press

Предыстория конфликта

Американцы сделали из Ирана стратегического противника на Ближнем Востоке своими руками, недооценив особенности менталитета местных жителей и их глубокой религиозности. Предыстория у этого сюжета крайне интересная, ведь когда-то две страны тесно сотрудничали.

Во время Второй мировой через иранскую территорию происходили поставки американского оборудования и снаряжения по ленд-лизу в СССР. Весной 1946 года разразился острый кризис, который стал одной из причин начала холодной войны. Части советской армии, в отличие от американцев и англичан, не спешили в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями покидать Иран. При покровительстве Москвы на севере этой страны еще в ноябре 1945-го была создана Демократическая Республика Азербайджан (ДРА) со столицей в Тебризе. Иран обратился в Совет Безопасности ООН и был поддержан ведущими западными державами. СССР отказался от конфронтации, вывел свои войска, а ДРА прекратила свое существование.

В первый раз «штатники» по-крупному влезли во внутренние дела страны через несколько лет, совместно с британскими спецслужбами устроив государственный переворот и свергнув премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка. С американской стороны непосредственной подготовкой акции занимался Кермит Рузвельт, внук президента Теодора Рузвельта и глава Ближневосточного отдела ЦРУ.

Поводом к операции, получившей кодовое название «Аякс» по имени одного из греческих героев Троянской войны, стала национализация нефтяной промышленности. Ранее контроль за добычей принадлежал Англо-иранской нефтяной компании (АИНК), которую позднее переименовали в British Petroleum. Условия сделки были крайне невыгодны для страны. АИНК освободили от налогов и пошлин, а сама компания одновременно уклонялась от выплат Ирану его доли выручки за продажу энергоносителей. Страна не получала достаточного количества нефти даже для собственного потребления и вынужденно импортировала ее из СССР.

Успешный переворот, поддержанный частью местной элиты, привел к усилению влиянию шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. В годы его правления страна тесно сотрудничала с США и стала близким партнером Израиля на Ближнем Востоке, что сейчас кажется чем-то немыслимым. Серия прогрессивных реформ, вошедшая в историю как «Белая революция», улучшила экономическую ситуацию в Иране, хотя большая часть населения по-прежнему жила очень бедно.

Этот контраст был слишком очевиден. К тому же усиление западного влияния встретило серьезное сопротивление со стороны шиитского духовенства. Его лидера аятоллу (высший духовный титул в шиитском исламе) Рухоллу Хомейни выслали из страны. Оппозиция была полностью исключена из политического пространства, режим переродился в авторитарный, с недовольными жестоко расправлялось министерство государственной безопасности, известное под аббревиатурой САВАК.

Любопытно, что футбол стал набирать популярность в Иране именно во время правления шаха — в 1960-е. До этого момента спортом номер один безоговорочно считалась борьба. Футбольная сборная трижды выиграла Кубок Азии (1968, 1972 и 1976), а в 1978-м дебютировала на чемпионате мира в Аргентине.

Футболисты сборной Ирана. Фото Reuters

Конец монархии и хороших отношений

Давление со стороны США, которые заставили Резу Пехлеви смягчить позицию по отношению к политическим противникам, привело к фатальной ошибке. Оппозиция, разномастная по своим взглядам, подняла голову и сыграла важную роль в революции 1979 года. Монархия пала. Реза Пехлеви с родными и ближайшим окружением бежал в Египет, лично при этом управляя «Боингом-707». Хомейни с триумфом вернулся на родину и возглавил жесткий теократический режим в стране, которая официально стала называться Исламской Республикой Иран.

От шаха отвернулись все западные друзья и союзники в тот момент, когда он еще не проиграл. Однако попытки выстроить отношения с новыми властями закончились для них провалом. В ноябре 1979-го толпа, настроенная антиамерикански, захватила посольство США в Тегеране и 66 находившихся в здании дипломатов. Военная операция по освобождению заложников закончилась полным провалом уже на начальном этапе. Их удалось вернуть на родину только после 444 дней плена.

Дипломатические отношения двух стран были разорваны, а санкции на Иран посыпались со страшной силой. Когда в 1980-м ему войну объявил Ирак во главе с Саддамом Хусейном, то западные страны и СССР поддержали агрессора. Конфликт длился 10 лет и привел к многочисленным жертвам с обеих сторон. Иранская экономика под гнетом санкций угодила в тяжелейшее положение. Однако внутренняя сплоченность и готовность годами жить в режиме «осажденной крепости» помогли стране справиться с самым жестоким давлением.

Иранские спецслужбы принимают участие во всех локальных конфликтах на территории Ближнего Востока с 1980-х, выступая против США и их союзников. Страшилку под названием «исламский фундаментализм» в риторике традиционно используют лидеры западных стран, хотя именно их предшественники сделали все, чтобы она появилась на свет.

Все попытки смягчить отношения двух стран заканчивались, едва начавшись. Противоречия слишком велики. Желание идти на компромиссы — отсутствуют. Так называемая иранская ядерная сделка, принятая в 2015-м и подразумевавшая постепенное снятие некоторых санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия, приостановлена и, похоже, в ближайшем будущем не будет возобновлена. В нынешних беспорядках в Иране легко разглядеть влияние извне, даже не будучи лицензированным конспирологом. Так что предстоящая игра двух сборных будет иметь огромный политический подтекст, как бы ни хотелось спокойствия ее непосредственным участникам.