Иран просит дисквалифицировать США на 10 матчей. Скандал из-за флага в соцсетях, который оскорбляет достоинство страны

Новый конфликт на ЧМ-2022.

Накануне матча между Ираном и США на ЧМ в Катаре разгорелся конфликт. В своих соцсетях сборная США выложила положение команд в таблице, где флаг Ирана был изображен на картинке без эмблемы Исламской Республики — только триколор.

За это Иран потребовал для США дисквалификации на 10 матчей, сообщает The Guardian. Жалоба направлена в комитет по этике ФИФА с формулировкой: «За оскорбление достоинства страны».

Таблица, которую сборная США выложила в своих соцетях.

Как объяснили в пресс-службе сборной США, измененную версию флага использовали, чтобы показать «поддержку иранским женщинам, которые ведут борьбу за соблюдение базовых прав человека». Позже изображение флага Ирана без эмблемы Исламской Республики было удалено из соцсетей сборной США.

Несмотря на это, Иран все равно настроен решительно. Иранское информационное агентство Tasnim ссылается на регламент ФИФА и настаивает на длительной дисквалификации США.

«Согласно разделу 13 правил ФИФА, любое лицо, оскорбляющее достоинство или целостность страны, лицо или группа лиц, подлежит наказанию в виде дисквалификации на срок не менее 10 матчей и определенного периода либо любой другой соответствующей дисциплинарной мере», — цитируют в статье.

Фанаты сборной Ирана на ЧМ-2022. Фото Reuters

Агентство охарактеризовало жест американской федерации как «удаление символа Аллаха». Нынешний флаг Ирана был утвержден в 1980 году. США в своих соцсетях убрали с него каллиграфическую версию слова «Аллах». Она состоит из четырх полумесяцев и меча посередине. Еще США в своем изображении убрали с флага Ирана слова, вписанные в зеленую и красную полосы, — «Аллах Велик», которые прописаны на них 22 раза. Это отсылка к Исламской революции, которая состоялась на 22-й день 11-го месяца по иранскому календарю.

Что касается ФИФА, то в организации отказались от комментариев. Однако The Guardian со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что перспектива дисквалификации США крайне маловероятна.

Как информирует New York Post, со стороны США это была разовая акция, и ожидается, что в последующих сообщениях в социальных сетях уже будет использоваться официальный флаг Ирана. В воскресном посте об игре команд флаг Ирана уже был с эмблемой Исламской Республики.

Футболисты сборной США на тренировке. Фото AFP Фото AFP

«Очевидно, что мы приняли решение поддержать женщин в Иране. Это остается в силе, — заявил неназванный представитель сборной в интервью The Athletic. — Это наше решение, а не чье-либо еще или чье-либо давление».

Можно предположить, что матч 29 ноября из-за отношения двух стран выйдет напряженным.