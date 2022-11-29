Иран требует отстранить США, Германию разносят за повязки One Love. Мировые СМИ — о новых скандалах ЧМ

Атака журналистов на пресс-конференции, извинения Клинсманна и критика Германии — в обзоре прессы.

«Это ваши ценности, которые не близки странам Ближнего Востока!»

Главный скандал чемпионата мира в Катаре — повязка «One Love» и ее запрет со стороны ФИФА. После резонансного протеста со стороны сборной Германии история получила продолжение: накануне матча Англия — Уэльс министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю, который является открытым геем, заявил, что собирается надеть повязку на стадионе.

«Если команды решили делать это на протяжении всего сезона, то это одна история. Но если вы хотите сделать то же самое в Катаре, то я с этим не согласен, — отреагировал генсек Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан аль-Тавади в интервью британской радиостанции TalkSport. — И я говорю не только о Катаре, а обо всем арабском и исламском мире в целом. Это ваши ценности, которые не близки странам Ближнего Востока».

Болельщики на ЧМ-2022. Фото Reuters

Ранее немецкий Bild сообщал, что повязки One Love должны были разрешить к началу второго тура ЧМ-2022. Однако официального подтверждения информации так и не последовало.

Blick : «Сначала вы клянчили у арабов газ, а теперь надеваете повязки!»

Тему повязок One Love подхватили в эфире швейцарского канала Blick TV: журналист Андреас Бени раскритиковал немецкую федерацию футбола за намерение судиться с ФИФА. Напомним, после запрета на повязки представители сборной Германии обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Если хотите судиться с ФИФА, то у вашей федерации нет ни единого шанса, — заявил Бени. — Критиковать можно, но идти в суд — бесполезная затея».

Также Бени разнес министра экономики Германии Роберта Хабека: «Сначала он клянчил газ у арабов и ради этого с радостью ездил в Катар, а потом сказал Нойеру: «Слушай, было бы неплохо, чтоб ты надел эту повязку». Это как минимум двойные стандарты».

The Guardian : «Иранцы превратили пресс-конференцию сборной США в фарс!»

Еще один скандал чемпионата мира вспыхнул перед матчем Иран — США. Все началось с того, что пресс-служба сборной США опубликовала в соцсетях фото, на котором иранский флаг изображен без эмблемы Исламской республики.

По информации The Guardian, Иран уже обратился с жалобой в комитет по этике ФИФА. Иранская сторона требует дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление своей страны. Американцы заявили, что это было сделано в знак поддержки женщин в Иране, которые «борются за базовые права человека».

Болельщики сборной США. Фото AFP

На предматчевой пресс-конференции иранские журналисты атаковали главного тренера сборной США Грегга Берхальтера, а также капитана команды Тайлера Адамса. «Каково это — представлять на международном уровне расистскую страну?» — спрашивали репортеры.

The Guardian отмечает, что «брифинг превратился в фарс», а вопросов о футболе на ней практически не прозвучало. Иранцы расспрашивали представителей сборной США о строгих визовых режимах в отношении граждан Ирана и военно-морском конфликте в Персидском заливе. А еще выражали недовольство произношением Тайлера Адамс: он говорил слово «Иран» на американский манер — звучало как «айран».

«Правильно говорить «Иран», — поправил Адамса один из журналистов.

BBC : «Иран работал с судьями»

Разогрев матча Иран — США продолжился заявлениями Юргена Клинсманна. Экс-главный тренер сборной США включился в эфир BBC и озвучил свою версию, почему Иран обыграл Уэльс.

«Иранцы поработали с судьями. Это часть их культуры, их стиль игры. Они постоянно общаются с главным арбитром и лайнсменами. И это происходит не впервые. Так они пытаются выбить тебя из игры», — сказал Клинсманн.

Юрген Клинсман. Фото Reuters

Слова Юргена прокомментировал Хасан Аль Тавади: «Иран выиграл, потому что был лучше, чем Уэльс. А слова Клинсманна — расизм».

В итоге Клинсманну пришлось извиняться перед иранскими болельщиками. «Мои слова были вырваны из контекста, — написал Юрген в соцсетях. — У меня много друзей из Ирана, и я уважаю их культуру. Желаю удачи их сборной на турнире».

Матч Иран — США состоится сегодня, 29 ноября. Начало — в 22:00.