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15 декабря, 15:30

«Даже если бы Марокко сравняло счет, Франция прошла в финал. Но фаворит — Аргентина с Месси». Мнение Рахимова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Марроканские футболисты после финального свистка.
Фото Reuters
Известный тренер Рашид Рахимов — о полуфинале ЧМ-2022 Франция — Марокко (2:0).
18.12.2022 | Аргентина — Франция

— Я еще до матча полагал, что запал марокканцев, их огромное желание, самоотдача, запредельный настрой не могли продолжаться долго, — говорит Рахимов. — Силы-то не безграничны. Однако все равно против французов они выкладывались, до последнего боролись. Хотя, считаю, была допущена ошибка с составом.

— Какая?

— Не следовало выпускать Саисса. Да, он капитан, рвался в бой. Но выходить на поле в таком состоянии, когда ты не можешь сыграть на 100 процентов, где ты можешь не добежать, недобороться... Риск! В подсознании же все равно сидит мысль о незалеченной травме и о том, что ты, не дай бог, подведешь партнеров... Его в итоге заменили уже на 21-й минуте. В целом вчера африканцам не хватило запала.

— Тем не менее Марокко заслужило овации.

— Конечно. Я, кстати, говорил, что африканцы выйдут из группы, в которой играли бельгийцы и хорваты.

Футболисты сборной Марокко на&nbsp;ЧМ-2022. ЧМ-2022: Аргентина — Франция — финал-шедевр. Но мы навсегда запомним и Марокко

— Вот как?

— Да. В бельгийцев я не верил изначально.

— Почему?

— Когда уже восемь лет говорят, что это золотое поколение, а оно никак не может выйти на этот уровень, то игроки теряют уверенность в своих силах... За это время все уже бельгийцев изучили и поняли, как находить против них противоядие.

— А у вас не было ощущения, что Марокко может спасти матч с Францией? Ведь в концовке первого тайма и в первые 15 минут второго они просто лишили «Трехцветных» мяча, постоянно нагнетали.

— Да, были подходы, моменты. Забить-то они, в принципе, могли. Но даже если бы сравняли счет, уверен, дальше прошла бы Франция.

— Почему?

— Французы играли очень рационально, на результат. В дебюте встречи оказывали давление, забили быстрый гол. После этого играли средним блоком, искали выход из обороны в атаку. А когда у тебя в команде есть такой скоростной исполнитель, как Мбаппе, который может улететь на пространстве, это создаст проблемы любому сопернику. При этом нужно отдать должное марокканцам. Они провели этот чемпионат мира, здорово реализовав свои козыри — организованная игра, максимальная самоотдача. При потере вся команда сразу садилась за линию мяча, возвращалась назад.

Второй гол французов. Фото Reuters
Второй гол французов.
Фото Reuters

— Французы вас не разочаровали? Не складывалось ощущение, что в определенный отрезок матча они выглядели даже беспомощными?

— Нет-нет. Ни в коем случае! Они грамотно сыграли в полуфинале. А вы вспомните чемпионат мира в России. Все очень похоже. Французы умеют играть на результат. Обойма футболистов им это позволяет. Даже без выбывших Погба, Бензема, Канте подопечные Дешама добрались до финала.

— Дешам угадал с заменами? Тюрам, заменивший Жиру, здорово вошел в игру?

— Да и в других матчах тренер тоже не ошибся. Конечно, многих удивило, что Дешам снял с игры Жиру, но Тюрам-то явно усилил французов. Ход себя оправдал. Да и Муани, вышедший вместо Дембеле, обладает ценным качеством — здорово цепляется за мячи. Да еще и оказался в нужное время в нужном месте, забил второй гол. Французы очень правильно распределили силы, чтобы дойти до финала.

— Как вам Мбаппе в этом полуфинале?

— Многие считают его лидером французов. Но я в этой роли вижу все же Гризманна. Против марокканцев Мбаппе, наверное, сыграл не в свою силу. Однако пара моментов у него все равно была.

Антуан Гризманн с&nbsp;мячом. Гризманн — мозг сборной Франции в Катаре. А по Марокко мы в том числе будем вспоминать ЧМ-2022

— Почему же он не сыграл в свою силу?

— Хакими, действовавший справа в обороне, очень хорошо знает его возможности по «ПСЖ». Мбаппе было непросто. Килиан мог что-то придумать, когда против него играл 20-й номер — Дари.

— Кто теперь ваш фаворит в финале?

— Перед началом турнира я называл две команды — Бразилию и Аргентину. Бразильцы — это индивидуальный класс каждого исполнителя. Наверное, это несчастье, что такая команда не дошла до финала. Ведь даже защитники у бразильцев никому не проиграют один в один, не выносят мяч куда попало, а сохраняют и начинают атаки. Общая техническая оснащенность — на высочайшем уровне.

Тео Эрнандес забил гол в&nbsp;ворота сборной Марокко на&nbsp;пятой минуте полуфинального матча. Это первый мяч, пропущенный марокканцами на&nbsp;ЧМ-2022 от&nbsp;соперника.

— А почему изначально верили в аргентинцев?

— Я видел почти все их матчи на Кубке Америки. Эта команда любит пространство. Ей тяжело, когда соперники закрываются. А когда против них выходят более-менее равные противники, у южноамериканцев появляется шанс сыграть в свой любимый футбол. Перехват мяча. Быстрый выход в атаку. Впереди есть великолепный Месси, раскрылся Альварес, хотя турнир начинал Мартинес. В средней линии здорово смотрятся Макаллистер и Де Пауль — сумасшедший объем работы!

Лионель Месси. ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

— А вы не думаете, что у французов лучше поставлена командная игра?

— Думаю. Да, получше. Но надо учитывать фактор Месси. По моему мнению, он себя специально подводил к финалу. Лео в первом матче против саудитов ходил пешком. Почему? Готовил себя к длинной дистанции, экономил силы для семи матчей. А дальше начал добавлять. Посмотрите, как он великолепно выглядел в четвертьфинале, полуфинале. В финале, считаю, он покажет все, на что сейчас способен, выйдет на пик.

— Значит, для вас Аргентина фаворит, потому что Месси набрал отличную форму?

— Да. Месси может решить эпизод. Третий гол в ворота хорватов — ярчайшее тому подтверждение.

— Но у французов есть Гризманн и Мбаппе.

— Я же не спорю. (Смеется.) Есть. Но, мне кажется, аргентинцы сыграют против обоих довольно плотно и жестко.

Килиан Мбаппе
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