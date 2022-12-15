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Сегодня, 01:20

ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Лионель Месси.
Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
1/2
Франция победила Марокко (2:0) и вышла в финал ЧМ-2022, где встретится с Аргентиной.
Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
2:0
Марокко

Связь времен. Именно так можно охарактеризовать решающий матч катарского чемпионата мира. Скоро, уже очень скоро, Килиан Мбаппе сменит Лионеля Месси на троне современного короля футбола. Но главный на сегодня вопрос — в каком статусе будут оба к тому моменту.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Лео идет к своей мечте 17 лет. Его дебют в составе «Альбиселесте» состоялся семнадцать лет назад — в 2005 году. С тех пор он пережил с ней все: успех на Кубке Америки, победы на Олимпиаде-2008 и Финалиссиме-2022, выход в финал ЧМ-2014. Не хватает одного, но самого важного. Последнего шага к титулу всей карьеры. Весь ход которой, безусловно, того заслуживает. Один рывок к вершине — и Месси войдет в пантеон самых-самых. Станет легендой. Наравне с Марадоной.

Килиан дебютировал в своей сборной на 12 лет позже Лео. Но он уже чемпион мира. И уже легенда — только будущая. Второе мировое золото приблизит форварда к этому статусу вплотную. В неполных 24 года. Совершенно понятно, какой футболист станет гегемоном на ближайшие 10 лет. Но ведь «двукратный чемпион мира» звучит по-особенному, верно? Круче, чем Зидан.

Футболисты сборной Франции радуются победе над Марокко в&nbsp;матче 1/2 финала ЧМ-2022. Марокко — овации, Франции — финал. Мбаппе отправляется на встречу с Месси

В воскресенье нас ждет битва. Битва игровых философий. Битва характеров. Битва нервов. И битва Месси и Мбаппе. Готовьтесь, это будет круто!

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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