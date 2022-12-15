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15 декабря, 14:15

Марокканцы устроили погромы во Франции после поражения в полуфинале. В ходе беспорядков погиб 14-летний подросток

Отдел футбола «СЭ»
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Французская полиция успокаивает марроканских фанатов.
Фото Reuters
Он попал под колеса машины, которую атаковали хулиганы.

Массовые беспорядки вспыхнули в крупных городах Франции после поражения Марокко в полуфинале ЧМ-2022 (0:2).

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Марокканцы устраивали погромы в Европе и после побед своей команды: били витрины магазинов, поджигали мотоциклы и дрались с полицейскими. Поэтому французские власти заранее усилили меры безопасности. Но и это не помогло.

По предварительным данным, только в Париже и его пригороде на улицы вышли 25 тысяч болельщиков. 167 человек арестовали.

В Монпелье в результате уличных беспорядков погиб 14-летний подросток. Его насмерть сбила машина на улице Рю де ла Моссон (недалеко от футбольного стадиона в Монпелье). По данным RMC Sport, это случилось после того, как группа марокканцев обступила автомобиль и попыталась сорвать французский флаг со стекла. Водитель запаниковал и совершил резкий разворот, сбив подростка.

Полицейские водометы в&nbsp;центре Брюсселя. Красный Париж, горящий Брюссель. Беспорядки в Европе после победы Франции над Марокко

«Он был доставлен в больницу в чрезвычайной ситуации. Подросток умер вскоре после оказания медицинской помощи», — сообщили в правительстве региона.

Французские власти подтвердили его смерть и сообщили, что проведут экстренное расследование инцидента.

На центральной площади города полицейские после атаки марокканцев применили слезоточивый газ.

Помимо Парижа и Монпелье серьезные беспорядки с участием фанатов прошли в Лионе, Авиньоне, Гренобле, Бордо и Ницце.

Несмотря на то что по всей стране дежурили около 10 тысяч полицейских, обеспечить порядок во Франции не удалось. Издание Midi Libre сообщило о пятерых раненых полицейских, которые получили травмы в результате атак фанатов и взрывов пиротехники.

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