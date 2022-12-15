ЧМ-2022: Аргентина — Франция — финал-шедевр. Но мы навсегда запомним и Марокко

Обозреватель «СЭ» подвел итог полуфинальной стадии турнира в Катаре. И остался в восторге не только от победителей, но и от проигравших.

Аргентина — Франция. Признайтесь, вы тоже ждали этот финал уже в тот момент, как закончился последний матч четвертьфинальной стадии. Хорватия и Марокко сотворили сенсации и были готовы сражаться с кем угодно, но все же в полуфиналах выступили скорее в роли высоко поднятого барьера, через который необходимо перескочить опытным жокеям.

В решающей же встрече мы увидим битву не просто двух сильнейших сборных планеты. Это схватка разных философий, можно даже сказать — идеологическое противостояние. С одной стороны Аргентина, страна, ожидающая катарсиса и погружения в нирвану, которые им должна обеспечить реинкарнация великого божества с 10-м номером на спине. С другой — Франция, олицетворение атеистического прагматизма, в котором нет места культам личности, ведь слишком много великих защищали эти цвета.

И по сути неважно, какая концепция окажется сильнее 18 декабря. Одна конкретная игра никогда не даст ответа на вопрос, верны ли те или иные принципы построения команды. По-настоящему круто, что мы увидим их прямую сшибку. Частицы в коллайдере уже несутся навстречу друг другу и столкнутся совсем скоро. Все это точно закончится взрывом, но какую форму это все примет и чем в итоге закончится — это реально узнать лишь эмпирическим путем.

Но у нас еще есть время подготовиться к финалу и в полной мере прочувствовать масштаб происходящего. А сейчас хочется отметить команды, которые уступили в полуфиналах и сойдутся в матче за третье место.

Лука Модрич. Фото Global Look Press

Хорватия — олицетворение избитой фразы «покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда». Про гений Модрича что-то новое сказать уже невозможно, но без моторного Ковачича и элитного «метронома» Брозовича «Шашечные» просто не могли бы парализовать серьезных соперников ядовитым футболом в центре поля. Так было и в 2018-м, только роль Ковачича исполнял Ракитич. Балканцы показали, что можно дойти до полуфинала, на протяжении турнира ведя в счете всего 46 минут. Да, незрелищно, да, с четкой задачей досушить игру до серии пенальти. Но все три победы хорваты одержали, изначально уступая в счете. И это многое говорит о характере этой сборной.

Марокко же смело можно отдавать приз зрительских симпатий. До сих пор сложно поверить, что Зиешу и Ко удалось выбить с ЧМ Испанию и Португалию, которые перед матчами плей-офф считались если не однозначными фаворитами, то одними из самых организованных и вымуштрованных на турнире. Марокканцы по ходу чемпионата развивали концепцию глухой обороны и использования немногочисленных шансов (хоть и не играли на отбой, а старались выходить от своей штрафной через мелкий пас). Казалось, что на их стороне в Катаре могут быть какие-то высшие силы: до Франции — один пропущенный гол за пять встреч, и то забитый в свои ворота, что это вообще такое?

Тео Эрнандес и Килиан Мбаппе (сборная Франции). Фото Global Look Press

Но против «Трехцветных» пришлось применять на себя совсем другую шкуру. Все остальное определил один момент в самом дебюте — центральный защитник Джамаль Эль-Ямик опрометчиво выбросился на перехват паса Гризманну, махнул мимо мяча и позволил Антуану проскочить в штрафную. Закончилось это голом Тео Эрнандеса. Впервые на турнире Марокко оказалось в положении отыгрывающейся стороны, и тут требовалось демонстрировать какие-то новые качества. Особенно учитывая то, что отказ французов от владения и ставка на скорость Мбаппе и Дембеле вполне логичен.

И команда Валида Реграги справилось! Процент владения — 60 на 40 в ее пользу, 130 пасов в финальную треть против 79 у действующего чемпиона мира. А главное — моменты, которых у ворот Льориса хватало. Да, порой африканцев чересчур захлестывало, отсюда чрезмерная грубость и большое число фолов. Но характер Марокко — то, что мы все запомним при любых раскладах.